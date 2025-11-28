Karla Bacigalupo ROMPE SU SILENCIO tras polémica en el Miss Universo 2025: "Me indigna profundamente"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 generó que se suscite un ambiente de polémica y crítica. Una semana después de ello, la Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo decidió romper su silencio y expresar su postura.

Fátima Bacigalupo emite comunicado

La reina de belleza peruana compartió con sus seguidores de redes sociales su postura respecto a su experiencia en el certamen de belleza, las controversias que se vivieron y el orgulo que sintió al representar a nuestro país.

Fue el último jueves 27 de noviembre que, la también actriz recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un extenso pronunciamiento en el que al inicio fue clara en optó por mantenerse al margen y disfrutar de su privacidad en su hogar en compañía de sus seres queridos a fin de alejarse del ambiente tenso que se generó en la competencia.

Acto seguido fue clara al revelar que vivió en carne propia, al igual que sus compañeras del certamen, situaciones que las colocaron en "posiciones muy difíciles" durante su estadía en Tailandia.

"Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y sobre todo, aplicadas de manera uniforme: temas de inclusión como el estado civil o parental, controversias relacionadas a los puntajes o jurados, requisitos de visa o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido", enfatizó.

Además, resaltó que es una persona que respeta las reglas, que cree en el profesionalismo y que tras su llegada al concurso estuvo "fuerte, enfocada y lista" para representar al Perú y competir "con el corazón".

Pronunciamiento de Karla Bacigalupo en Instagram

Fátima Bosch, controversia y la dedicación de las participantes

En otro momento de su pronunciamiento, Bacigalupo le deseó éxitos a Fátima Bosch con quien reveló construyó una bonita amistad. "Tiene un corazón bello y merece felicidad y respeto", refirió.

Asimismo, expresó que las 120 participantes representaron a sus países con "dedicación y compromiso", pero sostuvo que el Miss Universo se convirtiera en "un campo de controversia".

Además, lamentó el hecho de que diseñadores y talentos peruanos hayan sido atacados por lo que subrayó que "cada peruano merece respeto de otro peruano".

Es así como Karla Bacigalupo realizó un pronunciamiento en Instagram sobre la polémica generada tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.