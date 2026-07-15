José Jeri es condecorado por el Congreso con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República condecoró a José Jerí con la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia que, según cuestionamientos, se realizó sin transmisión en vivo y sin mayor difusión pública.

José Jeri es condecorado por el Congreso de la República

Mientras las miradas en el ambiente político están centradas en la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la presidenta electa Keiko Fujimori, el Parlamento desarrolló la mañana de este miércoles, 15 de julio, una ceremonia reservada que tuvo como protagonista al exmandatario interino.

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