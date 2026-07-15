Milett Figueroa viajó a Argentina y acudió a la Justicia ¿para denunciar a Marcelo Tinelli?

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa viajó a Argentina y acudió a la Justicia, generando rumores sobre un posible conflicto con Marcelo Tinelli. Sin embargo, la modelo llegó a Buenos Aires para continuar con la denuncia contra Mimi Alvarado por los comentarios que consideró ofensivos hacia ella y su familia.

Milett llega a Argentina por una causa legal

Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de viajar a Argentina y acudir a la Justicia, lo que generó especulaciones sobre un posible enfrentamiento legal con Marcelo Tinelli, su expareja.

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Sin embargo, la presencia de la modelo peruana en Buenos Aires estuvo relacionada con la denuncia que mantiene contra Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo del reconocido conductor argentino.

A su llegada, Milett confirmó ante la prensa que su visita tenía motivos legales. "Temas legales", respondió cuando fue consultada por su presencia en Argentina. Al preguntarle si se trataba de Mimi Alvarado, la conductora respondió afirmativamente.

La peruana explicó que tenía programada una audiencia judicial durante la mañana y que la presencia de la otra parte dependía de la decisión de los abogados involucrados en el proceso.

Milett Figueroa denuncia a Mimi Alvarado

El conflicto entre ambas comenzó luego de unas declaraciones de Mimi Alvarado en el programa argentino A la tarde, donde realizó comentarios sobre la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel.

Ante estas expresiones, la modelo peruana mostró su molestia públicamente y aseguró que tomaría acciones legales al considerar que se trataba de una difamación.

"Que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas", expresó Milett en aquella oportunidad.

La conductora también aclaró que no tenía un problema personal previo con Mimi y que el conflicto surgió después de sus declaraciones públicas.

"Lo más loco de todo es que nunca tuve ningún problema con ella", señaló la modelo, quien aseguró que decidió acudir a la Justicia luego de que los comentarios involucraran a su familia.

Milett Figueroa ratifica denuncia en Tribunales

Tras presentarse en la audiencia, Milett Figueroa volvió a conversar con los medios y explicó que el proceso continúa su curso. La peruana indicó que las declaraciones realizadas por Mimi Alvarado forman parte de la denuncia presentada.

"Todo lo que ella ha hablado está grabado, así que eso es lo que se está evaluando. Todos esos calificativos están en la demanda, así que todo está legalizado y lo único que pido es que se haga justicia", manifestó.

Por su parte, el abogado de Milett Figueroa explicó que la audiencia correspondía a una ratificación de la denuncia previamente presentada.

"Ratificamos la denuncia anterior. Es una audiencia de formalidad que la ley y la justicia requiere para estos fines", señaló el representante legal.

Así, Milett Figueroa viajó a Argentina y acudió a la Justicia para continuar con el proceso contra Mimi Alvarado, mientras la polémica continúa generando repercusión por los vínculos que existen entre los involucrados y el entorno de Marcelo Tinelli.