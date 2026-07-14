Nuevo Congreso bicameral: Junta preparatoria iniciará funciones el 15 de julio, ¿Cuáles serán sus primeras funciones?

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El retorno de la bicameralidad al Perú ya tiene su primer paso definido. Desde este 15 de julio, la Junta Preparatoria del Congreso iniciará oficialmente sus funciones para dirigir el proceso de transición hacia el nuevo Parlamento, integrado por 130 diputados y 60 senadores, elegidos para el periodo 2026-2031.

Este órgano temporal tendrá la misión de garantizar que la instalación del nuevo sistema legislativo se desarrolle de manera ordenada y conforme al reglamento.

La conformación de la Junta Preparatoria marca el inicio de una nueva etapa en el Poder Legislativo, luego de más de tres décadas con un Congreso unicameral. Su labor será exclusivamente transitoria y concluirá una vez que el Congreso bicameral quede formalmente instalado.

¿Cuáles serán sus funciones?

Este órgano desempeña un rol crucial al garantizar una transición legislativa ordenada y sin interrupciones. Su objetivo primordial es velar por la continuidad institucional del Parlamento, encargándose de coordinar las actividades previas a su instalación oficial y de dirigir el proceso para elegir a las nuevas mesas directivas.

Al servir de puente entre el Legislativo saliente y el entrante, previene cualquier tipo de vacío de poder. De acuerdo con el Reglamento del Congreso de la República, la estructura de la Junta Preparatoria se define de la siguiente manera:

Presidencia: Asumida por el senador electo con la votación más alta dentro del partido político que haya obtenido la mayor cantidad de votos.

Asumida por el senador electo con la votación más alta dentro del partido político que haya obtenido la mayor cantidad de votos. Vicepresidencia: A cargo del diputado electo con mayor votación de la agrupación política más respaldada en los comicios.

A cargo del diputado electo con mayor votación de la agrupación política más respaldada en los comicios. Primera y segunda secretaría: Ocupadas por el senador y el diputado de mayor edad, respectivamente.

Ocupadas por el senador y el diputado de mayor edad, respectivamente. Tercera y cuarta secretaría: Ocupadas por el senador y el diputado más jóvenes del nuevo Parlamento, respectivamente.

Esta es la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del #CongresoBicameral, integrada por el senador y el diputado más votados de la organización política con mayor votación, además de los senadores y diputados de mayor y menor edad. 🏛️ 🇵🇪



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Fechas clave del nuevo Parlamento

La Junta Preparatoria desarrollará sus funciones entre el 15 y el 26 de julio, periodo durante el cual se completará la incorporación de diputados y senadores, así como la elección de las autoridades de ambas cámaras.

La elección de las autoridades de ambas cámaras se realizará, como plazo máximo, el 26 de julio. Los presidentes electos asumirán oficialmente sus funciones durante la instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio. La Junta Preparatoria estará integrada por los siguientes parlamentarios:

Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, partido con mayor representación.

Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, partido con mayor representación. Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular. Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno (mayor edad).

Luis Eliseo Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno (mayor edad). Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador por Renovación Popular, por ser el senador de menor edad.

Alejandro Muñante, senador por Renovación Popular, por ser el senador de menor edad. Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada por el Partido del Buen Gobierno (menor edad).

Posteriormente, el 27 de julio se instalará oficialmente el Congreso bicameral para el periodo parlamentario 2026-2031 y dará inicio a la primera legislatura ordinaria, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. Desde ese momento, el Parlamento volverá a funcionar con una Cámara de Diputados y un Senado, modelo que el Perú no tenía desde hace 33 años.

Con la puesta en marcha de la Junta Preparatoria, el país inicia formalmente el proceso de implementación del Congreso bicameral, una reforma que reorganizará el trabajo legislativo y marcará el comienzo de un nuevo periodo político desde el 27 de julio.