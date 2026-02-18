Explosión militar en Ica: Soldados del Ejército son trasladados a Lima para ser atendidos

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este martes, el traslado de explosivos militares en un cuartel en Pisco provocó una fuerte detonación que dejó heridos a siete soldados. Ante la emergencia, el Minsa informó que estos fueron trasladados a Lima para ser atendidos.

Soldados son trasladados a dos hospitales de Lima

El estallido se produjo en el cuartel El Polvorín, en la zona de Cabeza de Toro, en la región Ica, durante el plan de Destrucción de Munición en el Centro de Muiciones del Ejército del Perú, según confirmó el Comando.

El accidente dejó como saldo un suboficial y seis miembros del personal de tropa heridos y un efectivo en condición de desaparecido.

Debido a la gravedad de las heridas, este miércoles, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los combatienes iqueños fueron trasladados "de inmediato" a los hospitales Hipólito Unanue y Arzobispo Loayza en la capital, donde ya están recibiendo atención especializada.

"A través del SIS, el Minsa garantiza la cobertura integral de las atenciones médicas requeridas, garantizando que accedan de manera oportuna y sin restricciones a los servicios de salud necesarios para su recuperación", precisaron.

🔴 El Minsa informa que miembros de personal de tropa del @EjercitoPeru afectados por una explosión en Pisco, Ica, fueron trasladados de inmediato a los hospitales Hipólito Unanue y Arzobispo Loayza, donde reciben atención especializada a cargo de equipos multidisciplinarios de... pic.twitter.com/6aZ8GtjeWg — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 18, 2026

Explosión en el cuartel El Polvorín de Pisco

El estallido se registró el último martes 17 de febrero, al promediar las 12 y 55 de la tarde, en el marco de la ejecución del plan de Destrucción de Munición en el Centro de Municiones del Ejército del Perú, así lo confirmó el Comando del Ejército a través del Comunicado Oficial N.° 001/DINFE/EP.

Ello desembocó en una movilización inmediata de bomberos, ambulancias y personal de Serenazgo quienes acudieron hasta el lugar. Hay que mencionar que producto de la explosión se originó un incendio en las instalaciones internas del cuartel. Además, parte del perímetro fue aislado mientras continuaban las labores de control.

La información preliminar señala que la causa de la onda expansiva sería la detonación de una granada durante maniobras de rutina en el área de armamento. En tanto, el Ejército peruano refirió que las víctimas recibieron primeros auxilios en el lugar de los hechos previo a su derivación a centros de salud cercanos.

Mientras tanto, en la misiva pública se estipula que "el Comando Constitucional ha dispuesto que el Sistema de Inspectoría inicie las investigaciones correspondientes". Además, extendieron su solidaridad con el personal afectado y sus familias.

