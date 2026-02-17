"José Jerí se ha comprado todos los boletos para ser removido del cargo": Edward Málaga arremete contra presidente

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Edward Málaga, brindó su postura respecto a las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí ante cuestionamientos por presuntas irregularidades. Sobre ello, indicó que la destitución del mandatario debe llevarse a cabo sí o sí, ya sea mediante vacancia o censura.

Jerí y sus antecedentes

Durante su exposición en la sesión del Pleno Extraordinario, la cual se realiza este martes 17 de febrero, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión en el Congreso, el parlamentario sustentó la Moción N.° 21251, para luego ser admitida a debate por el Pleno.

"Ya sea porque lo consideremos como congresista, como presidente del Congreso o como presidente de la República, el señor Jerí se ha comprado todos los boletos para ser removido del cargo, sea por vacancia o sea por censura, eso está fuera de discusión", dijo ante sus compañeros.

Es así que, Málaga consideró que existen "suficientes antecedentes" contra Jerí como para sancionar su conducta. Al respecto, recordó las investigaciones que existen contra el presidente, mencionando la denuncia archivada por abuso sexual. "Merece ser retomada como la Fiscalía", precisó.

Por ello, señaló que existe una "inconducta" por parte de Jerí no solo como mandatario, sino también como presidente del Congreso y congresista; es por lo que considera grave la situación de que continúe en el cargo. Asimismo, consideró que José Jerí debe ser destituido del cargo, sea por vacancia o censura.

Málaga hace llamado a sus colegas

Cabe mencionar que, sobre la inestabilidad política que podría generar una remoción de Jerí, el parlamentario indicó que implica un debate al que todos deben brindarle la "mayor seriedad del caso". Según precisó, si bien dicha estabilidad está en juego, se debe pensar en la salida de Jerí, debido a que él sería parte del problema.

"Hago la invocación a todos mis colegas a tomar la eventual sucesión constitucional con la mayor responsabilidad (...) La persona tiene que ser idónea, tiene que tener personas a su cargo idóneas y tiene que ser capaz de garantizar estabilidad y devolver confianza al país, a los inversionistas y a los socios extranjeros", precisó Málaga.

En conclusión, los congresistas vienen realizando el debate y la votación de las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí. Algunos de ellos como el parlamentario Edward Málaga fundamentaron dichas mociones con la finalidad de se destituya del cargo a Jerí.