Política
Desde el Congreso

Guido Bellido advierte que buscan dilatar censura contra José Jerí: "Hay peligro de que esto se amplíe 15 días más"

A través de una conferencia de prensa, el parlamentario Guido Bellido indicó que la postura de Podemos Perú es clara y votarán en contra de una cuestión previa. "Puede afectar la estabilidad", precisó.

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/02/2026

El congresista de la República y candidato al Senado por Podemos Perú, Guido Bellido, se pronunció sobre el debate y votación para la admisión de las mociones de censura contra José Jerí tras cuestionamiento. Sobre ello, indicó que algunos colegas buscan dilatar el proceso de destitución del mandatario interino.

Mediante una conferencia de prensa a los exteriores del auditorio José Faustino Sánchez Carrión en el Congreso, parlamentarios de la bancada Podemos Perú expresaron su postura respecto a una posible cuestión previa.

Acusa posible demora de debate final

Es así que, el legislador Bellido rechazó que se pretenda presentar dicha cuestión para demorar el debate final sobre las mociones de censura contra Jerí. Según acusó, algunos colegas estarían buscando ampliar la situación inestable en la que se encuentra el mandatario interino; es por ello que, afirmó que desde Podemos Perú votarán en contra de una cuestión previa, de presentarse por alguna bancada.

"De existir alguna cuestión previa, nosotros vamos a votar en contra porque esa cuestión previa prácticamente ampliaría a 15 días más del agotamiento de nuestro país y una inestabilidad tan peligrosa que puede afectar la estabilidad", dijo a la prensa, este martes 17 de febrero.

En tal sentido, el parlamentario indicó que, hasta el momento de la sesión del Pleno Extraordinario, no se ha tocado realmente el tema de fondo que resultaría ser una posible censura de Jerí, por lo que cuando se llegue a ello, espera que no se pongan trabas en el camino. "Vamos a ver si ahí persisten con la idea de ir a una cuestión previa", precisó.

Cabe mencionar que, Bellido fue enfático al señalar que desde Podemos Perú se rechaza tajantemente que se busque aplazar 15 días más el debate para censurar a Jerí. Sobre ello, indicó que la postura es clara, por lo que expresó la "preocupación" de la bancada. 

"Estamos poniendo la postura de la bancada a nivel nacional de conocimiento de que no conviene al país ampliar 15 días más, el día de hoy se tiene que resolver y se tiene que votar sí o sí la censura del José Jerí", detalló Guido Bellido.

Es así como, la bancada de Podemos Perú ya tiene su postura ante la situación que se presente una cuestión previa para demorar la censura de Jerí; fue Guido Bellido quien rechazó que se amplíe la votación de las mociones.

