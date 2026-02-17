¡En alerta roja! Senamhi anuncia lluvias de hasta extrema intensidad en cinco regiones para las próximas 24 horas

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 048, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta roja " hasta el miércoles 18 de febrero en las regiones de: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Piura y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Apurímac : Aymares

: Aymares Ayacucho : Huanca Soncos, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

: Huanca Soncos, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Huancavelica : Huaytará.

: Huaytará. Piura : Sullana

: Sullana Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En ese sentido, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad a lo largo de la zona altoandina, y de hasta extrema intensidad sobre el sur de Huancavelica y Ayacucho, estando acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

Del mismo modo, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia sobre la selva norte y selva alta centro y sur, también acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Además, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sur, con eventos de hasta extrema intensidad en la costa de Tumbes y Piura.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.