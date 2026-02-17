RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
¿Coincidencia?

José Jerí acompañado del premier Ernesto Álvarez se muestra en Palacio mientras debaten mociones de censura

El presidente José Jerí participó junto al premier Ernesto Álvarez en Palacio de Gobierno en el cambio de guardia, mientras se desarrolla el Pleno Extraordinario y debaten las mociones de censura en su contra.

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/02/2026

El presidente José Jerí se mostró acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, durante el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, mientras congresistas debaten las mociones de censura en su contra. 

¿Una coincidencia?

Aunque se creía que el mandatario se encontraba solo en Palacio de Gobierno mientras el Pleno Extraordinario debate su futuro en el máximo cargo de nuestro país, decidió salir a observar el cambio de guarda. 

Sin embargo, esta vez, fue diferente, a diferencia de otras ocasiones en las que salía solo, esta vez estuvo acompañado por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vistiendo un jean y un polo blanco, mientras intercambiaba palabras con el premier participó de esta actividad. Aunque con un semblante que puede interpretarse como tranquilo, a lo largo de la presentación movía la pierna.

Una acción que podría interpretarse como un gesto político, un mensaje, especialmente por la situación a la que se enfrenta este martes 17 de febrero. Mientras el aún mandatario observa, lo que podría ser su último cambio de guardia, los congresistas han votado a favor para admitir a debate las siete mociones de censura en su contra. 

Premier Álvarez pide a congresistas tener prudencia

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez manifestó que los congresistas deberán tener "cierto nivel de prudencia" durante el debate de la moción de censura contra el presidente de la República José Jerí.

Pleno Extraordinario admite a debate las siete mociones de censura contra José Jerí
"Creo que muchos congresistas más allá de las necesidades políticas de coyuntura, están en campaña electoral, han expresado diversos puntos de vista, pero que durante el debate deberán tener en cuenta necesariamente la necesidad de tener cierto nivel de prudencia porque en primer lugar no se ha evidenciado, no se ha observado delito alguno", afirmó.

En tal sentido, indicó que el contexto de la intervención del Parlamento es distinta en comparación a las suscitadas con anteriores presidentes, en las que puntualizó que "sí hubo comisión de delito de manera evidente" y que la discusión constitucional tenía como eje central si es que estos delitos "constituían causa tan grave" como para no esperar al final del mandato y "tener que vacarlos de inmediato".

"En este caso el debate se circunscribe muchas veces a hechos muchas veces materia de elucubración incluso hasta de manipulación y algunos medios interesados porque en realidad no se observa una evidente comisión del delito ni siquiera, en algunos casos, de una infracción administrativa", expresó.

José Jerí afronta pedido de censura: Sigue EN VIVO las últimas incidencias del Pleno Extraordinario
Es en ese contexto que el presidente José Jerí se mostró acompañado por el premier Ernesto Álvarez en Palacio de Gobierno, mientras debaten las mociones de censura en su contra. 

Walter Martínez sobre mociones de censura contra José Jerí: "No es correcto para la remoción de un presidente"
Medios de comunicación no tendrían acceso a sala donde debatirán mociones contra José Jerí: "Estamos en un espacio reducido"
