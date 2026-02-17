José Jerí afronta pedido de censura: Sigue EN VIVO las últimas incidencias del Pleno Extraordinario

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde las 10:00 a. m. de este martes 17 de febrero, se dio inicio a la sesión de Pleno Extraordinario que abordará las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí Oré. Cabe señalar que, cada texto acusatorio se votará por separado, requiriendo de mayoría simple del total de congresistas hábiles para a votar.

11:50 a. m. - El congresista Esdras Medina (Renovación Popular) inicia la sustentación de la Moción de Orden del Día N.º 21256.

11:49 a. m. - Con 79 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, ha sido aprobada la admisibilidad de la cuarta moción de orden del día.

11:37 a. m. - El relator inicia el conteo de votos, habiendo 115 hábiles, de los cuales con 58 se aprueba el texto.

11:35 a. m. - Málaga-Trillo asevera que Jerí Oré ha "comprobado todos los boletos para ser destituido", haciendo mención a las reuniones extraoficiales con Zhihua Yang, las carpetas fiscales en su contra, la denuncia por abuso sexual archivada (solicita que se reabra) y las tensiones con Estados Unidos y China.

11:32 a. m. - El parlamentario sostiene que José Jerí "ha traicionado" a la confianza de la juventud y del propio Congreso como institución y, por lo tanto, este poder del Estado "debe hacerse cargo de su error".

11:30 a. m. - Inicia la exposición de la Moción de Orden del Día N.º 21251 el congresista no agrupado Edward Málaga-Trillo.

11:29 a. m. - Con 73 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, ha sido aprobada la admisibilidad la Moción de Orden del Día N.º 21247.

11:18 a. m. - Culmina al exposición, el relator empieza a tomar el voto de los parlamentarios, habiendo 116 hábiles, de los cuales con 59 se aprueba el texto.

11:14 a. m. - El legislador del bloque de izquierda cuestiona la idoneidad de José Jerí por las reuniones con Zhihua Yang, lo acusa de recibir dádivas a través de cuadros, por no presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, las contrataciones de mujeres allegadas luego de sendas reuniones en Palacio y por su presunta vinculación con una red de prostitución.

11:12 a. m. - Inicia la sustentación de la Moción de Orden del Día N.º 21247 a cargo del parlamentario Jaime Quito (Bancada Socialista).

11:11 a. m. - La representación nacional aprueba la admisibilidad de la segunda moción de censura del día con 69 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención.

10:59 a. m. - El relator inicia con el conteo de votos de las moción, habiendo 116 congresistas habilitados a votar, necesitándose 59 para aprobar su admisibilidad.

10:57 a. m. Culmina la sustentación.

10:54 a. m. - El mencionado parlamentario hace referencia a que el presidente José Jerí debería ser censurado por carecer de "idoneidad pública y ética", por el denominado caso 'Chifagate'.

10:53 a. m. - El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) inicia con la sustentación de Moción de Orden del Día N.º 21240.

10:51 a. m. - La Moción de Orden del Día N.º 21240 ha sido admitida con 71 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones.

10:37 a. m. - Tras culminar con su exposición, el relator inicia con el conteo de votos para aprobar o desaprobar la admisibilidad de la moción. Cabe señalar que, se tienen registrados a 115 congresistas habilitados, necesitando 58 votos como mínimo (mayoría simple) para darse por validada.

10:30 a. m. La parlamentaria Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular) inicia con la sustentación de la Moción de Orden del Día N.º 21240. Como puntos más resaltantes menciona el incremento de la inseguridad ciudadana, las reuniones fuera de agenda del mandatario con los ciudadanos asiáticos y su presunta vinculación en su caso de abuso sexual.

10:15 .a m. - El titular del Parlamento toma juramento a Judith Laura Rojas como legisladora accesitaria del desaparecido congresista Carlos Anderson.

10:00 a. m. - El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, toma asistencia a los congresistas, teniendo como resultado a 87 parlamentarios presentes, habiendo el quorum necesario para su inicio.