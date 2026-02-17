RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Entretenimiento
Sigue el legado

Camila Diez Canseco, hija de Brad Pizza, continúa el negocio familiar e inaugura nuevo local en Pachacamac.

Camila Diez Canseco, administradora de profesión, inauguró el nuevo 'Rústica Granjita Pachacamac'. Además, confesó que se encuentra atravesando por una relación amorosa.

Camila Diez Canseco seguirá el legado de su padre Mauricio.
Camila Diez Canseco seguirá el legado de su padre Mauricio. (Difusión)

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 17/02/2026

Para nadie es un secreto que Mauricio Diez Canseco se ha convertido en uno de los empresarios más prósperos del Perú. Además, el hombre de negocios ha protagonizado diferentes episodios en la farándula nacional respecto a su vida amorosa y otros.

Hija de Brad Pizza continúa el legado

Ahora, Camila Diez Canseco, primogénita de Brad Pizza, parece continuar con el camino dejado por su padre ya que este sábado marcó el inicio de su carrera en el negocio familiar. La joven afirmó que sentirse y entusiasmada por haber hecho realidad el proyecto de abrir el Rústica más grande del Perú, que se inaugura hoy sábado en Pachacamac.

"Estoy feliz, ansiosa y muy entusiasmada porque he podido hacer realidad un gran proyecto para la cadena Rústica, con el lanzamiento de 'Rústica Granjita Pachacamac', que presenta una temática familiar. Acabo de terminar mi carrera universitaria y me graduó en marzo. Estoy aprendiendo mucho en la empresa y cumpliendo objetivos", señaló Camila Diez Canseco.

La inauguración de 'Rústica Granjita Pachacamac ' presenta un nuevo concepto de diversión familiar para toda la población del sur de Lima; donde habrán shows y conciertos, restaurante, piscina, ponys, juegos y actividades para niños que podrán disfrutar en un full day.

Está muy enamorada

Por otro lado, la joven administradora confiesa que se encuentra enamorada y que divide su tiempo entre el amor y el trabajo, sin problema alguno.

"Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, estoy enamorada y la persona que me acompaña comparte conmigo los mismos valores, principios y visión de vida. Siento que tengo una relación muy linda y madura; que me da mucha paz. Además, me apoya mucho en el aspecto laboral", agregó Camila.

'Rústica Granjita Pachacamac' abrió sus puertas el sábado 14 con una gran fiesta de inauguración con la participación estelar de La Primerísima; así como de Las Doradas y Orquesta. Además, el domingo 15 celebró el show 'Carnavales con amor' con la orquesta N´Samble y Brayam Kamus. 'Rústica Granjita Pachacamac' está ubicado en avenida Manuel Valle, Pachacámac (Ex Granjita del Arriero)

En resumen, Camila Diez Canseco, hija de Mauricio Diez Canseco, parece continuar con el legado de su padre luego de haber inaugurado un nuevo local de Rústica en Pachacamac. Además, confesó estar enamorada y combinar perfectamente su relación amorosa y laboral.

