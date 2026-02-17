DT de FC Cajamarca revela si Hernán Barcos genera conflicto por su doble rol: "No era el inicio que esperábamos"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca no pasó desapercibida. Su doble rol como delantero y gerente deportivo generó suspicacias, pero el DT Carlos Silvestri aclaró si realmente existe un conflicto de intereses y explicó cómo se ha manejado esta combinación dentro del club.

Silvestri aclara el papel de Hernán Barcos

El DT de FC Cajamarca, Carlos Silvestri, detalló cómo fue la llegada de Hernán Barcos y su rol en la conformación del equipo.

"Con Hernán fue excelente. Cuando llegó al equipo, obviamente fue parte activa de la organización del plantel. Coordinamos mucho con el presidente y con él para poder traer buenos jugadores, que no era fácil para un equipo que recién ascendía a primera división", señaló Carlos Silvestri.

El estratega remarcó que, pese a los resultados adversos, la experiencia del exfutbolista de Alianza Lima ha sido valiosa: "Barcos fue parte importante para traer otros buenos jugadores como él, en la experiencia y en lo personal".

"Ahora estamos un poco en deuda por los resultados. De 3 partidos, empatar 2 y perder el último, no era el inicio que esperábamos, pero hay tiempo para revertir. Vamos a trabajar estos días para conseguir la victoria que anhelamos", agregó.

Finalmente, el entrenador de FC Cajamarca, Carlos Silvestri, analizó la dura derrota sufrida en Huancayo y aseguró que el equipo ya está totalmente enfocado en su próximo reto ante FBC Melgar, que se jugará este sábado 21 de febrero a la 1 p.m.

Barcos y las aclaraciones sobre su doble rol

En medio de la polémica, Hernán Barcos también se pronunció sobre las denuncias de sus compañeros y la coordinación de su doble función en el club.

"Todos los jugadores llegaron en enero, nadie ha estado en diciembre. Era algo del club y no sé cómo está realmente la situación, porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", explicó.

El 'Pirata' fue enfático sobre los rumores de conflicto de intereses: "¿En qué momento va a haber conflicto? El gerente contrata a los jugadores junto al entrenador, pero el que arma el equipo es el entrenador. Para los que no saben, que aprendan", subrayó Hernán Barcos.

Así, tanto el DT Carlos Silvestri como Hernán Barcos dejaron claro que no existe un conflicto de intereses por el doble rol del delantero en FC Cajamarca.