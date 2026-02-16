Censura y vacancia: Todo lo que debes saber en esta época de inestabilidad política

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político vuelve a tensarse en el Parlamento. El nombre de José Jerí está en el centro de la discusión que no es política, sino también constitucional: ¿corresponde aplicarle una censura o una vacancia?

Aunque ambos mecanismos pueden terminar con su salida del poder, no significan lo mismo ni siguen el mismo procedimiento. Por eso el debate ha generado dudas entre la ciudadanía y también posiciones encontradas entre los propios congresistas.

¿Qué implica la censura?

La censura es una herramienta que usa el Congreso para retirar la confianza a determinadas autoridades, como el presidente del Parlamento o los ministros.

En el caso de Jerí, la discusión surge porque él asumió la Presidencia de la República en su condición de titular de Legislativo.

Si el Congreso aprueba una moción de censura en su contra, Jerí dejaría la presidencia del Congreso y, en consecuencia, también la jefatura del Estado. Sin embargo, seguiría siendo congresista.

La censura requiere una mayoría simple para aprobarse, es decir, la mitad más uno de los votos válidos. Por eso algunos sectores la consideran una vía más rápida y viable en el actual contexto político.

No obstante, otros advierten que aplícar la censura en este caso podría abrir un debate legal, ya que Jerí hoy ejerce funciones presidenciales, mas no parlamentarias.

¿Cómo funciona la vacancia presidencial?

La vacanca es un proceso específico para destituir al presidente de la República. Está contemplada en la Constitución y exige un respaldo mucho mayor dentro del Congreso.

Para que prospere, se necesitarían al menos 87 votos, los cuales son dos tercios del número legal de congresistas, si los 130 están en funciones. Además, el procedimiento incluye la admisión de la moción y un debate previo antes de la votación final.

A diferencia de la censura, la vacancia implica la salida definitiva del jefe de Estado del cargo. No se trata solo de retirarlo de una función parlamentaria, sino de declarar la vacancia de la Presidencia de la República

En términos políticos, la vacancia es más dificil de alcanzar, pero ofrece mayor claridad jurídica, ya que es el mecanismo diseñado expresamente para retirar a un mandatario.

¿Rapidez o legitimidad constitucional?

El dilema no es solo numérico, sino constitucional. Mientras la censura aparece como una salida más rápida, la vacancia representa el camino constitucional directo para destituir a un presidente. La decisión que tome el Congreso no solo impactará en el futuro inmediato de Jerí, sino también en el precedente que se marque sobre cómo se resuelven las crisis políticas en el país.