Medios de comunicación no tendrían acceso a sala donde debatirán mociones contra José Jerí: "Estamos en un espacio reducido"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Diversos medios de comunicación no tendrían acceso a la sala en donde congresistas de la República debatirán las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí en el marco de los distintos cuestionamientos por presuntas irregularidades durante su gestión.

Espacio reducido para la prensa

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación que, se encuentra desde tempranas horas en las oficinas del Parlamento, ubicado en el jirón Azángaro (Cercado de Lima) solo se ha asignado un espacio reducido para la prensa que busca informar sobre cualquier detalle que se presente durante dicho debate.

"Los medios de comunicación estamos fuera, es un espacio sumamente reducido. No todos los medios de comunicación han logrado obtener espacio (...) Todos están haciendo lo posible para poder ubicarse y al menos tener las declaraciones de los congresistas quienes opten por hablar con los medios", informó nuestro reportero Omar Coca.

Es así que, se conoció que los medios han sido ubicados en los exteriores del auditorio José Faustino Sánchez Carrión, exactamente en una zona reducida, la cual cuenta con un banner en donde se visualiza la frase del Congreso: "Firmeza y seguridad".

En dicho lugar, se encuentra posicionado un solo micrófono, el cual servirá para oír las declaraciones que brinden los parlamentarios que deseen expresar su postura ante la prensa. Según se conoció, el acceso al auditorio en donde se debatirá el futuro de Jerí se encuentra a unos pasos; sin embargo, en la puerta del mismo se posicionó un agente de seguridad.

Congreso transmitirá en vivo

Cabe mencionar que, los detalles que ocurran al interior del auditorio así como el propio debate, será transmitido en vivo por el canal oficial del Congreso de la República, dejando a los medios de comunicación fuera de captar gestos, frases y demás situaciones que puedan presentarse durante el debate.

Como se recuerda, desde las 10:00 a. m. de este martes 17 de febrero, el Congreso de la República debatirá en un Pleno Extraordinario, las mociones que proponen la censura del presidente José Jerí Oré. Sobre la cantidad de votos que se requieren para censurar a Jerí Oré, será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión; es decir, aproximadamente 66 votos. Además, de que su sucesor será elegido inmediatamente.

En conclusión, se mantiene un ambiente de máxima expectativa en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, debido al pronto debate de las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.