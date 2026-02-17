Gabriel Calvo IMPACTA al confirmar su relación con 'Majo con Sabor' y le dedica tiernas palabras: "Mi novia linda"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor peruanop Gabriel Calvo ha sorprendido al revelar públicamente que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la joven influencer María José Vigil Checa, más conocida como 'Majo con Sabor'.

Grita su amor a los cuatro vientos

El conductor del programa streming 'A la cocina' dejó a más uno sorprendidos al revelar, a corazón abierto, que se encuentra enamorado de la creadora de contenido 'Majo con Sabor', poniendo fin a las especulaciones que afirmaban que había nacido el amor entre ambos.

Fue así que, durante la emisión de su programa digital, del último martes 16 de febrero, el intérprete escénico expresó: "El amor, bueno, enamorado, Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? de eso se trata", sostuvo con total alegría y entusiasmo.

Si bien es cierto en inicio se mostró hermético y no quería nombrar a la mujer que robó su corazón, de manera inmediata su confesión causó furor y revuelo entre los seguidores del programa digital por lo que muchos de ellos lanzaron diversos nombres sobre de quién se podría tratar.

Luego de unos minutos, el amigo de Pablo Saldarriaga se armó de valor y rompió la incertidumbre que había dejado en vilo también a sus compañeros conductores y se dirigió directamente a 'Majo con Sabor.

"Nada. Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda ", expresó confirmando de esta forma que se encuentra en una nueva etapa en su vida junto a la creadora de contenido.

Así reaccionó 'Majo con Sabor' a lo dicho por Gabriel Calvo

Luego de que el integrante del canal de YouTube 'La Roro Network' gritara a los cuatro vientos su amor por la joven creadora de contenido, esta fue consultada por dicho tema durante el programa radial que conduce.

Evidenció su nerviosismo, pero al verse entre la espada y la pared no podía ocultar lo que ya era evidente, así que con una sonrisa expresó: "Miérc**** (¿aceptas la relación?) Sí pues tengo que aceptarla ¿no? No puedo aceptar ni negar nada (¿Estás con Gabriel?) Sí, sí, sí".

Al ser consultada por uno de sus compañeros sobre hace cuánto tiempo ya son enamorados, Majo sostuvo que la respuesta se la queda "en privado", pero sí confirmó que ha pasado San Valentín junto a Calvo.

Diciendo "mi novia linda", el actor Gabriel Calvo confirmó su relación con la influencer María José Vigil Checa, más conocida como 'Majo con Sabor'. Eso sí, no reveló desde cuándo han iniciado su romance.