Sporting Cristal: Pedro Juan Caballero declaró asueto para que hinchas de 2 de Mayo vayan al estadio

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de dejar en el camino a Alianza Lima, Sportivo 2 de Mayo se alista para un nuevo desafío en su corta historia ya que ahora enfrentará a Sporting Cristal este martes 17 de febrero desde las 19:30 p.m. Este partido de ida será más que fundamental para asegurar la llave en la vuelta que se jugará el siguiente martes en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Declaran asueto en la previa del duelo ante SC

El triunfo ante los dirigidos por Pablo Guede en Pedro Juan Caballero generó una ola de felicidad en la población quienes salieron en caravana a celebrar el mismo de manera descontrolada. Además, en el estadio se vio una importante cantidad de hinchas que esta vez pretenden que sea aún mayor.

Esto luego que el programa Deporte Total de Paraguay diera a conocer que el Municipio de aquella localidad declarara asueto pensando en este importante encuentro de Copa Libertadores. La idea es que los aficionados puedan apoyar en masa y hacer sentir su localía ante Sporting Cristal.

Como se recuerda, el elenco celeste llega a este partido con la obligación de sacar un buen resultado para cerrar su clasificación en el Callao. La presión para los rímenses creció luego que los paraguayos eliminaran a Alianza Lima en una sorpresiva llave.

🎙️ Según informó el programa 🇵🇾 Deporte Total, el municipio de Pedro Juan Caballero, donde juega 2 de Mayo, declaró asueto para incentivar la asistencia al partido de esta noche ante Sporting Cristal.



👏 Para destacar el respeto con el que hablan del club peruano. pic.twitter.com/n1KyQ4hbIm — Luis Jara (@albto_) February 17, 2026

No existen favoritos

Hablando de favoritismos, el plantel de Sporting Cristal viajó la tarde del domingo con destino a Pedro Juan Caballero para lo que será su debut internacional en este 2026. Mientras esperaban su vuelo, el director general del club, Julio César Uribe, conversó con los medios de prensa para dar sus sensaciones sobre este encuentro.

Primero, el 'Diamante' aclaró que el plantel celeste se encuentra tranquilo y concentrado para afrontar un reto de esta magnitud y que ve difícil que se vean sorprendidos por su rival.

"Los jugadores deben tener la tranquilidad del caso. El equipo tiene que estar unido como corresponde y disfrutar del fútbol. Todo es una ecuación. Si no tienes estos componentes, te vuelves inconsistente y el adversario te puede ganar", indicó.

En esa misma línea, el directivo bajopontino indicó que no son favoritos a pesar de lo que la prensa internacional pueda decir ya que afrontarán el cotejo con la mayor seriedad posible.

"En el fútbol no hay favoritos y gana quien mejor hace las cosas, no es un tema de intensión sino de capacidad, esa es la razón de la competencia", finalizó.

En resumen, el municipio de Pedro Juan Caballero declaró asueto en la previa duelo ante Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.