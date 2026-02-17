Asesinan al 'Rey de las mariposas' en Tingo María por 30 mil soles: Sobrino es el principal sospechoso

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un lamentable hecho de sangre a conmocionado a Tingo María, en donde un joven empresario de mariposario fue asesinado dentro de su camioneta tras ser interceptado por criminales.

Matan a empresario de mariposario en Tingo María

La madrugada del 14 de febrero, en el caserío de El Paraíso, jurisdicción del distrito Mariano Dámaso Beraun, uno sujetos interceptaron al hombre de negocios identificado como Christian Simón Aira, cuando este se desplazaba a bordo de su automóvil.

Estos criminales lo obligaron a descender de la unidad móvil debido a que tenían la información sobre una fuerte suma de dinero que el hombre de 27 años guardaba obtenido por una reciente venta de mariposas, de acuerdo a información manejada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Además, según fuentes oficiales los atacantes obligaron, al catalogado como el 'Rey de las mariposas', a revelar el lugar exacto en el que escondía dicho dinero, que había obtenido recientemente, previo a acabar con su vida en esta zona de la selva central. De acuerdo a las agentes del Depincri de Leoncio Prado, el monto económico era de 30 mil soles.

Así fue hallado sin vida el 'Rey de las mariposas'

Fue así que, la pareja de Aira, quien presenció el secuestro, solicitó auxilio a la comisaría de Cayumba e interpuso una denuncia. Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo del empresario fue hallado en el interior de su vehículo y posteriormente fue drivado al Hospital de Tingo María.

En este nosocomio los médicos le diagnosticaron trauma abdominal por proyectil de arma de fuego y horas después se confirmó su fallecimiento. Un dato relevante es que tras el hallazgo del empresario, los peritos de Criminalística hallaron el arma utilizada en este homicidio en un área muy cercana al auto del empresario.

Al respecto, los efectivos policiales llegaron a la conclusión de que cuatro personas estarían detrás de este crimen, entre las que se encontraría el sobrino de la víctima identificado como Maggver Villar Huertas, alias 'Colocho', quien es sindicado como presunto autor intelectual y planificador del secuestro. Por su parte familiares y amigos exigieron que caiga todo el peso de la ley en los responsables de este asesinato.

