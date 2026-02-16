Inestabilidad política es de difícil comprensión en el exterior: "Yo mismo no lo entiendo", indica Hugo de Zela

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, precisó que debido a su cargo debe dar a conocer la situación política del Perú hacia el exterior; sin embargo, la constante inestabilidad hace difícil una explicación hacia otras autoridades extranjeras. "Yo mismo no lo entiendo", indicó.

Situación política del Perú es difícil de entender en el exterior

A pocas horas de iniciar el debate parlamentario sobre una posible censura hacia el presidente de la República, José JerÍ, la continuidad del Gobierno se encuentra inestable.

Ante ello, el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno, Hugo de Zela, precisa que la inestabilidad política del Perú ante el constante cambio de mandatarios es de difícil racionalidad desde la mirada extranjera.

Indicó que debido a su función debe explicar el entramado político del país, mas es una situación que es de difícil comprensión para él mismo ante lo que podría ser un nuevo cambio de presidente.

"Es muy difícil para alguien que, como a mí me toca, debe explicarlo en el exterior; hacerles entender cuál es la racionalidad de esto, yo mismo no lo entiendo", declaró para Canal N.

Cuestiona volatilidad del cargo

El canciller Hugo de Zela precisó que esta inestabilidad política afecta perjudicialmente al país ante la volatilidad del cargo presidencial durante los últimos 10 años.

La figura presidencial desde el 2016 hasta el presente no la logrado culminar un mandato de cinco años completos. Con ello, el Perú cuenta con siete presidentes en la última década y se enfrenta a un nuevo periodo de censura y posterior salida.

"Esta inestabilidad nos perjudica enormemente. Esta situación en la cual pasamos de un momento crítico a otro momento crítico, en los últimos cinco años hemos tenido ya no se cuántos presidentes, nos perjudica como país", declaró.

Como se sabe, este martes 17 de febrero se llevará a cabo un Pleno Extraordinario tras admitirse la solicitud firmada por 78 congresistas y debatir la continuidad de Jerí en el cargo.

En ella se debatirán las mociones de censura en contra del jefe de Estado por una presunta "inconducta funcional" del presidente encargado tras las reuniones reuniones extraoficiales con empresarios chinos y la contratación de jóvenes allegadas a José Jerí.

