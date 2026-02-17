SJL: ¡Atención, vecinos! Rehabilitarán importante tramo de la avenida Wiesse desde marzo

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A diario, miles de ciudadano se movilizan al interior de San Juan de Lurigancho para dirigirse a sus centros de trabajo, estudio, entre otros. La gran mayoría transita por la avenida Wiesse la cual es una de las principales arterias del distrito, pero que no cuenta con las mejores condiciones generando incomodidad en los usuarios.

Renovarán avenida Wiesse en San Juan de Lurigancho

Por suerte, esta arteria será renovada en la totalidad de sus ocho kilómetros desde la avenida El Sol hasta el Portón en la entrada de Jicamarca. Así lo dio a conocer el alcalde de este populoso distrito, Jesús Maldonado, en entrevista para Andina.

En primer lugar, el burgomaestre indicó que la construcción iniciará en aproximadamente un mes, es decir sobre la quincena de marzo. A su vez, la autoridad edil dejó en claro que esta obra será ejecutada exclusivamente con el presupuesto de su comuna y no con la de la Municipalidad de Lima a pesar de ser una vía metropolitana.

"Después de la convocatoria, se dará paso a la fase de construcción, la cual debería iniciarse en un plazo aproximado de 25 a 30 días, de acuerdo con el cronograma establecido. Este es un presupuesto exclusivamente municipal. No es un presupuesto de transferencia, ni del Gobierno central y mucho menos del presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros mismos estamos invirtiendo en una vía metropolitana", indicó.

Jesús Maldonado anunció la renovación de la avenida Wiesse.

A su vez, Maldonado precisó que el proyecto será llevado a cabo en dos partes, primero se trabajará con dirección al Portón, para luego continuar con dirección a Zárate. Por ello, pidió a sus vecinos que tengan paciencia respecto a las molestias que estos trabajos puedan generar.

"Culminado esta primera parte, la idea es continuar por el otro lado para que el tránsito siga fluyendo. Habrá molestias de todas maneras, pero en esta primera etapa será de una sola vía y la siguiente de subida", añadió.

Pide que horario el Corredor se extienda

Finalmente, el burgomaestre del distrito más poblado del Perú pidió a la ATU que extienda los horarios de los corredores para atender la demanda de transporte formal desde las 10 de la noche.

"A partir de las 11 de la noche salen los vehículos informales que no garantizan absolutamente nada a los usuarios. No tienen Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), presentan papeletas y los choferes ni siquiera tienen brevete", finalizó.

En resumen, un importante tramo de la avenida Wiesse será renovada desde marzo para beneficio de miles de vecinos de San Juan de Lurigancho.