SIN LUZ el 18 y 19 de febrero: Estos distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A preparar linternas! Conoce si tu zona se verá afectada con el corte de luz programado para el miércoles 18 y jueves 19 de febrero por trabajos de mantenimiento de redes de media tensión.

Motivo del corte de luz el 18 y 19 de febrero

¡Hasta 8 horas sin energía eléctrica! Hasta el cierre de esta nota, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), a través de sus redes sociales, reveló que ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento, como cambio de estructuras, podados de árboles, mantenimiento de subestaciones, cambio de transformadores y limpieza de aisladores, programados para este 18 y 19 de febrero.

¿El motivo? Pues bien, la entidad explicó en su comunicado que el objetivo de las acciones que se desarrollarán es seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios en el país, precisamente en Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

En ese marco te revelamos los distritos que se verán afectados al sur del país, en ambas fechas mencionadas líneas más arriba, para que tomes medidas preventivas y no te veas afectado en la duración de la interrupción temporal.

¿Qué zonas se verán afectadas el miércoles?

Horario de la interrupción: Desde las 7:00 hasta las 3:00 p.m.

Desde las 7:00 hasta las 3:00 p.m. En urbanizaciones del distrito de Huancarqui : 23 de Junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza, Sector Las Tiendas. Circuito: CORIRE desde CC-810130.

: 23 de Junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza, Sector Las Tiendas. Circuito: CORIRE desde CC-810130. En urbanizaciones del distrito de Mollendo : Apiamo, San Agustín Arvidunsa, Zona Industrial Municipal. Circuito La Florida desde REC-200542.

: Apiamo, San Agustín Arvidunsa, Zona Industrial Municipal. Circuito La Florida desde REC-200542. Urbanizaciones del distrito de Lluta: La Quebrada.

Urbanizaciones del distrito de Santa Isabel de Sigus : La Quebrada, Laderas, Lluclla, Ranchería.

: La Quebrada, Laderas, Lluclla, Ranchería. Urbanizaciones del distrito de Alto Selva Alegre: Alto Selva Alegre Zona A.

Urbanizaciones del distrito de Arequipa: Centro Histórico Arequipa, San Lázaro.

Urbanizaciones del distrito de Miraflores: Ampliación La Negrita, La Victoria, Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio, Urbanización Alameda de Salaverry, Villa Militar.

Ampliación La Negrita, La Victoria, Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio, Urbanización Alameda de Salaverry, Villa Militar. En urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Río Seco, Santa María, Zamacola, desde las 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Interrupción del servicio el 19 de febrero

Por otro lado, la SEAL también precisó que el corte de luz el jueves 19 de febrero se dará en las siguientes zonas, ¡prepárate!

Urbanizaciones del distrito de Nicolás de Piérola : Charahuayo, Sahuani.

: Charahuayo, Sahuani. Urbanizaciones del distrito de Uraca: AA. HH. Villa Eléctrica, Anexo La Punta Colorada, Cantas, El Pedregal, Escalerillas, La Mezana, Las Malvinas, Pitis, Punta Colorada, Sarcas, Satélite, Toran, Villa Hermosa.

AA. HH. Villa Eléctrica, Anexo La Punta Colorada, Cantas, El Pedregal, Escalerillas, La Mezana, Las Malvinas, Pitis, Punta Colorada, Sarcas, Satélite, Toran, Villa Hermosa. Horario del corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Así que toma tus precauciones ante el anuncio del corte de luz programado para este 18 y 19 de febrero en algunas zonas de Arequipa, según el último reporte de la empresa SEAL en Facebook.