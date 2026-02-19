Walter Ayala se reunirá con José Balcázar por indulto a Pedro Castillo: "Mañana o el sábado"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el primer día de mandato del nuevo presidente elegido por el Congreso, José María Balcázar, de Perú Libre, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, confirmó que sostendrán una reunión para abordar pedido de indulto al exmandatario.

Balcázar y Ayala se reunirán para abordar indulto a Castillo

El exministro de Defensa reveló que consiguió esta cita luego de que recordara en entrevista con Latina, horas antes, que Balcázar había mostrado su posición a favor de indultar a Castillo previo a ser elegido en el cargo actual.

"He pedido una cita y he hablado con un funcionario del Ejecutivo. Me llamó a horas de la tarde y me dijo que, posiblemente, mañana o el sábado se está programando una cita con Balcázar. Le voy a decir que cumpla su palabra", declaró a Exitosa.

Según Ayala, en caso encuentre una negativa por parte del actual jefe de Estado, será respetuoso ante la decisión de la figura presidencial y descartó futuros ataques en su contra.

Horas antes, en entrevista para Latina, Ayala había afirmado que, para llegar a ser elegido, Balcázar habría dicho "a los cuatro vientos que va a indultar al presidente Pedro Castillo".

Walter Ayala anunció reunión con José Balcázar por indulto a Pedro Castillo.

En ese sentido, informó que acudirá al penal de Barbadillo para reunirse con Pedro Castillo y que firme el pedido de indulto presidencial dirigido a José María Balcázar.

"Señor José María Balcázar Zelada. Yo, José Pedro Castillo Terrones (...) solicito formalmente el indulto presidencial. (...) [Soy] víctima de un proceso judicial que constituye una persecución política", dice el documento.

El pedido se realiza bajo el principio de humanidad, por lo que se pide la libertad de Pedro Castillo para "escribir una página de reconciliación de la historia", indican en el documento.

Balcázar evaluaría indultar a Pedro Castillo

En entrevista exclusiva con Exitosa, el flamante mandatario aseveró que, hasta la fecha, no ha recibido esta propuesta. No obstante, de recibirla, sostuvo que la "evaluaría".

"Nadie me lo ha pedido hasta el momento, no he pedido ningún contacto sobre el particular y, en segundo lugar, porque es un asunto que todavía está judicializado en el Poder Judicial, entiendo que hay una apelación del expresidente Pedro Castillo y está buscando, incluso su absolución", mencionó.

El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, reveló que conversó con funcionarios del Ejecutivo y ha obtenido una cita con el presidente José María Balcázar para dialogar sobre un posible indulto.