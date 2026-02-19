RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Son reales?

Donald Trump anuncia que mandará a liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida alienígena

En un gesto poco común, el presidente estadounidense instruyó a dependencias federales a iniciar el proceso de identificación y liberación de documentos oficiales sobre ovnis y vida alienígena.

Anuncio se da luego de que presidente dijera que Obama reveló "información clasi (Composición Exitosa)

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/02/2026

La Casa Blanca difundió este jueves un mensaje del presidente Donald Trump en el que anuncia la liberación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (UFO).

El anuncio, que sorprendió por su tono y contenido, responde al "tremendo interés mostrado" por la ciudadanía en torno a estos temas. El comunicado, dado a través de la cuenta oficial en X de la Casa Blanca, reproduce lo escrito también por Trump en su cuenta de Truth Social.

"Dados las enormes muestras de interés mostradas, dirigiré al Secretario de Guerra, y a otros Departamentos y Agencias relevantes, a que inicien el proceso de identificación y liberación de archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP), y objetos voladores no identificados (UFOs)".

Comunicado de la Casa Blanca.

Obama afirmó que los aliens "son reales"

El anuncio llega pocas horas después de que Trump acusara a Barack Obama de haber revelado "información clasificada" al declarar en una entrevista que los extraterrestres "son reales".

La declaración se dio cuando el entrevistador Brian Tyler Cohen le preguntase directamente al expresidente si creía en la vida alienígena. Obama no lo dudó, e incluso aprovechó para descartar algunas teorías populares sobre la supuesta presencia de extraterrestres en bases secretas como el famoso Área 51.

Sin embargo, matizó luego que se refería a una convicción estadística sobre la inmensidad del universo, no a datos oficiales. Aún así, Trump no desaprovechó esas palabras para ahora reforzar la narrativa de que su antecesor habría cometido un error grave al referirse públicamente sobre dichos temas.

En ese marco, la decisión de liberar archivos oficiales sobre ovnis y vida extraterrestre adquiere un matiz llamativo: el mismo presidente que cuestionó a Obama por hablar del tema ahora ordena abrir documentos gubernamentales, en un gesto que mezcla transparencia con espectáculo político.

El anuncio es insólito porque no es común que un presidente estadounidense coloque en la agenda oficial la publicación de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados. Aunque en el pasado agencias como la CIA y el Pentágono han desclasificado documentos, nunca se había hecho con un mensaje tan directo desde la Casa Blanca.

Más allá de lo que revelen los archivos, el gesto de Trump marca un nuevo capítulo en la relación entre política y cultura popular: los ovnis dejan de ser un tema marginal y se convierten en un asunto de interés público, con el sello de la máxima autoridad del país.

