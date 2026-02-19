Reino Unido: Ex-Príncipe Andrés sale Libre tras 11 horas en comisaría y sigue bajo investigación

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, protagonizó la primera imágen pública tras su arresto, cuando salió este jueves de la comisaría de Aylsham, en Norfolk, al este de Ingleterra, luego de casi 11 horas bajo custodia policial.

El ex-ducque de York fue visto sentado en el asiento trasero de un vehículo policial al abandonar el recinto pasadas las últimas horas de la tarde, con un semblante serio, con un gesto que refleja la intensidad de las últimas horas.

Según confirmaron las autoridades británicas, la detención estuvo relacionada con una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, en medio de revelaciones recientes sobre su relación con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein, convicto por delitos sexuales.

La investigación, que se mantiene activa, incluye en varias propiedades de la región de Norfolk y en la zona de Berkshire, vinculadas al entorno y actividades del ex-miembro de la familia real.

La investigación y reacción oficial

La policía británica no nombró oficialmente al arrestado durante el breve comunicado, pero sí declaró que un hombre de unos sesenta años fue puesto bajo custodia tras la sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.

Tras su liberación, Andrés quedó en libertad bajo investigación, un estatus legal que significa que no ha sido imputado hasta el momento, pero que podría volver a ser citado, interrogado o enfrentarse a cargos adicionales si aparecen nuevas pruebas.

El caso toma relevancia porque la detención se produce en medio de la difusión de documentos oficiales en Estados Unidos que sugieren que, durante su etapa como enviado de comercio internacional del Reino Unido, pudo haber compartido información sensible con Epstein.

Desde el Palacio de Buckingham, se difundió una breve declaración del rey Carlos III expresando su profunda preocupación por la situación, al tiempo que respaldó que las autoridades judiciales sigan su curso de manera independiente y sin interferencias.

Diversos medios locales y extranjeros han señalado que la detención de Andrés marca un episodio inusual y serio dentro de la familia real británica, generando un fuerte debate público y político en el Reino Unido sobre responsabilidad y justicia ante figuras de alto perfil.

El peso del caso Jeffrey Epstein

El vínculo del exduque con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein volvió a ocupar el centro del debate público tras conocerse nuevos documentos judiciales. Las autoridades analizan si durante su etapa como representante comercial del Reino Unido, el Príncipe Andrés pudo haber sostenido contactos indebidos o compartido información sensible. Aunque niega irregularidades, la investigación reabre preguntas sobre su relación pasada. El caso sigue generando presión política y mediática en Reino Unido.