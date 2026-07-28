Carlos Espá subraya que el gobierno de Keiko Fujimori deberá trabajar "rápidamente" en la prevención del fenómeno El Niño

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Espá, próximo ministro de Relaciones Exteriores elegido por Keiko Fujimori acudió al histórico Palacio de Torre Tagle para participar de un acto protocolar en donde la presidenta electa recibirá condecoraciones. Allí, el flamante funcionario aprovechó la oportunidad para señalar que el nuevo gobierno tendrá que trabajar en la prevención del fenómeno del Niño.

Carlos Espá habla sobre el fenómeno El Niño

La mañana de este martes, 28 de julio, el elegido como canciller para la gestión de Fujimori Higuchi llegó hasta la sede de la cartera ministerial que presidirá y dialogó con los medios de comunicación.

Allí expresó sentirse contento por "todas la reuniones bilaterales que se ha sostenido ayer" y adelantó que también habrá otros encuentros con los mandatarios que han llegado para la toma de mando de la mandataria electa.

En tanto, aprovechó la oportunidad para extender un saludo de solidaridad con el Gobierno y pueblo de Japón por el terremoto de magnitud 7.1 que azotó la prefectura de Kumamoto, al sur del país asiático.

En esa línea, destacó el método preventivo que tiene la nación nipona para contrarrestar las consecuencias de este tipo de desastres naturales, el mismo que señaló debe adoptar el gobierno peruano ante la llegada del fenómeno El Niño.

"Hay que ver cómo a pesar de la inmensa intensidad de ese terremoto, el número de fatalidades ha sido relativamente pequeño justamente debido a las labores de prevención y eso es lo que nos falta en el Perú tenemos que destacar eso. Trabajar en el tema de la prevención y como lo ha dicho la presidenta Fujimori en el tema del fenómeno El Niño tenemos que trabajar rápidamente en el tema de la prevención", sostuvo.

Keiko Fujimori anunció a Carlos Espá como nuevo canciller

La mañana del último lunes, 27 de julio, desde las inmediaciones de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), Keiko Fujimori Higuchi anunció ante los medios de comunicación que el excandidato presidencial será quien presida la Cancillería de su próxima gestión.

Tras ello, el periodista expresó sentirse "muy contento" y "muy agradecido" por la oportunidad que Keiko Fujimori le ha ofrecido "de contribuir" a los dos grandes objetivos que le ha presentado la futura presidenta del Perú.

En síntesis, el próximo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Keiko Fujimori, Carlos Espá, resaltó que será necesario que el la futura gestión de la presidenta electa trabaje rápidamente en la prevención del fenómeno El Niño al poner como ejemplo las medidas que tiene Japón ante fuertes movimientos telúricos como el ocurrido recientemente en el que las consecuencias son mínimas.