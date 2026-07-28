Paolo Guerrero enciende las redes con inesperado mensaje por Fiestas Patrias: "¡Arriba, Perú!"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero volvió a dejar en evidencia el cariño que tiene por el país al postear un mensaje especial por Fiestas Patrias. El jugador usó sus redes sociales para celebrar los 205 años de independencia peruana y mostrar el orgullo por su tierra.

Guerrero y su mensaje por Fiestas Patrias

Paolo Guerrero no dejó pasar una fecha tan importante para todos los peruanos. En plenas Fiestas Patrias, el veterano atacante lanzó un mensaje dirigido a millones de peruanos y rápidamente sorprendió a su hinchada.

Paolo Guerrero y su mensaje por Fiestas Patrias

El crack de Alianza Lima aprovechó el momento para resaltar la historia, la diversidad y el orgullo de haber nacido en el Perú. De paso, recordó el sudor de los héroes que la lucharon fuerte por darnos la libertad.

"Hoy celebramos nuestra historia, nuestra diversidad y el orgullo de ser peruanos. Que la libertad que soñaron nuestros héroes siga latiendo fuerte en cada rincón de nuestra patria. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Arriba, Perú!", escribió Paolo Guerrero.

El mensaje llegó con una imagen donde aparecen varios ciudadanos vistiendo la piel de la selección en plena Plaza de Armas del Cusco.

Alianza Lima se suma a las celebraciones

Precisamente, el actual equipo de Paolo Guerrero tampoco se quedó atrás durante las celebraciones. Alianza Lima utilizó sus redes sicuakes para compartir un mensaje por Fiestas Patrias, resaltando la unión, la identidad nacional y el amor por el país.

"Hay colores que nos representan. Hay una historia que nos une. Y hay un amor por el Perú que se vive con el mismo orgullo con el que defendemos nuestros colores. Hoy celebramos nuestra patria, su historia y a todos los que la engrandecen. ¡Felices Fiestas Patrias!", publicó el club de La Victoria.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que aparecen varios ídolos blanquiazules que también vistieron la camiseta de la Blanquirroja.

Entre ellos sobresalen el mismo Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Alejandro Villanueva, Pedro Pablo León, César Cueto, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, sumados a más cracks que dejaron su marca grabada tanto en Alianza Lima como en la mismísima selección.

De esta manera, el inesperado mensaje de Paolo Guerrero por Fiestas Patrias encendió las redes al expresar su amor por el Perú y recordar el sueño de libertad de los héroes nacionales. Alianza Lima también se sumó a la celebración con una publicación que destacó la historia, la unión y el orgullo de representar al país.