José Reyes, ministro de Comercio Exterior, RENUNCIÓ a su militancia del partido Primero La Gente

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, renunció este jueves a su militancia al partido político Primero La Gente, agrupación que días antes le solicitó públicamente dicha acción. La decisión, de acuerdo a una carta dirigida al partido de Marisol Pérez Tello, respondía a motivos "estrictamente personales".

"Comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar al partido Primero La Gente por motivos estrictamente personales, no obstante encontrarme alejado de dicha organización con anterioridad", se lee en la misiva.

Partido ya solicitaba su renuncia

La agrupación política había solicitado, el martes 24 de febrero, su renuncia a la militancia, alegando que su ingreso como titular de Comercio Exterior en el nuevo gabinete de José María Balcázar representaba una subordinación a la continuidad de lo que catalogan como un "pacto mafioso" dentro del Ejecutivo, rechazando la idea de que cualquier militante forme parte de este.

El gobierno de Balcázar es continuidad del pacto mafioso. Ningún militante de Primero la Gente puede ser parte de ello. José Reyes no es candidato de PLG. Le exigimos públicamente su renuncia a la militancia o será presentado el pedido de expulsión a las instancias de ética. — Primero La Gente (@primerolagentep) February 25, 2026

En la misiva, José Reyes invocó el artículo 18-A de la Ley N° 28094 (Ley de Partidos Políticos) que establece el procedimiento de renuncia a la afiliación partidaria. Esta se presenta ante la organización política o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), surtiendo efecto desde su presentación.

La organización política deberá ahora remitir copia de la renuncia del ministro al JNE, conforme a lo que establece la normativa vigente. El documento, además, se refiere al artículo 146 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (Resolución N° 0108-2025-JNE), solicitando que se proceda con el trámite correspondiente.

Perfil del titular del MINCETUR

El pasado martes, José Fernando Reyes Llanos juró como el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo para el gabinete de Denisse Miralles, quien encabezó la PCM en lugar del economista Hernando de Soto, quien había sido confirmado dos días antes por el gobierno de José María Balcázar.

José Reyes es abogado de profesión, con trayectoria dentro del sector público en cargos de asesoría jurídica y alta dirección en otros ministerios. Esta experiencia también lo llevó a encabezar la Oficina de Asesoría Jurídica y ser gerente general temporal del Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo, tuvo experiencia como viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el MTPE.

Previo a asumir su cargo actual, se desempeñó como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La actual renuncia de Reyes a la militancia de Primero La Gente obedece al pedido de la propia agrupación por deslindarse de cualquier lazo que pueda conectarlo a la gestión actual, fruto de una crisis política con próximo cambio en las elecciones, donde las conexiones previas de los partidos postulantes podrían ser determinantes para el voto ciudadano.