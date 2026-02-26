RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Denisse Miralles asegura que su gabinete está conformado por ministros elegidos por De Soto

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que en su gabinete hay ministros elegidos por Hernando de Soto, debido a que estaban por jurar cuando se le ofreció el cargo a ella.

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/02/2026

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que la mayoría de lo ministros escogidos por Hernando de Soto juraron en su gabinete y relató cómo vivió su designación como premier. 

Había sido ratificada en Economía

En entrevista en Canal N, la primera ministra detalló que cuando se estaba conformado el nuevo gabinete que iba a ser liderado por De Soto, ella estaba incluida en la lista de técnicos que serían ratificados, en su caso en Economía y Finanzas, que estaba aprobada por el presidente José Balcázar. 

"Nos convocan el día martes 'a partir de las 8, 8:30 vayan llegando' y nos dicen 'la juramentación va a ser a las 12:00 p. m.'. Nosotros incluso avisamos a nuestras familias, yo avisé a mi familia 'vengan poco antes de las 12'. Me llamaron para decirme 'usted va a ser ministra de Economía, venga a juramentar'", contó. 

Según informó, estando ya en el lugar, junto a aquellos ministros elegidos por Hernando de Soto, les informaron que la juramentación pasaría a las 6:00 p. m. 

"[¿A quienes se encontró?] Básicamente todos los que juramentaron como ministros, por eso, ya esa lista se supone que estaba consensuada, entonces ¿Qué pasa? Estamos ahí y nos dicen 'bueno, ya no va a ser a las 12, va a ser a las 6 de la tarde' y después, como al mediodía, se nos dice 'se cancela la juramentación' y nos dicen 'bueno, retírense'", indicó. 

Es en ese sentido que aseguró que se encontraban "prácticamente, todos los que hemos jurado" y solo una persona no llegó a jurar, quien iba a la cartera de Comercio Exterior y Turismo. 

Exhortaron al presidente a juramentar el gabinete

Tras conocer que la juramentación se había pospuesto, Miralles, junto a los ministros ratificados informó que decidió reunirse con el presidente José Balcázar para expresarle la necesidad de contar urgentemente con un gabinete, debido a la situación de emergencia que se afronta en el sur del país por las lluvias. 

"Esto es gravísimo, porque hemos estado ya una semana, ya varios actos de gobierno que no se podían emitir, tienes a la población que está sufriendo una emergencia y no puedes actuar, esto se lo tenemos que trasladar al presidente, tiene que entender la urgencia de no tener un gabinete", dijo. 

Fue ahí cuando, según Miralles, el mandatario les informó que Hernando de Soto a última hora cambió de opinión al no aceptar el cargo mientras no se aprueben más cambios que querían hacer a su gabinete, por lo que el mandatario le ofreció el cargo. 

Es en esa línea que la premier Denisse Miralles informó que su gabinete está conformado por ministros elegidos por Hernando de Soto. 

