Atacan a balazos al alcalde de Coviriali en Junín: Recibió dos impactos de bala y necesita ser trasladado a Lima

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del distrito Coviriali, Iroshi Ureta Campos, fue víctima de un ataque armado por parte de presuntos sicarios en la región Junín. Según se conoció, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los responsables que, dejaron en estado crítico al burgomaestre.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información de medios locales, el hecho se registró en horas de la mañana de este jueves 26 de febrero, exactamente a la altura del recreo El Zúñiga, en el sector de Bellavista en el distrito de Coviriali, ubicado en la provincia de Satipo.

Es así que, todo habría iniciado cuando dos sujetos cubiertos con cascos rojos llegaron hasta dicha zona y abordo de una motocicleta, lo interceptaron e iniciaron los disparos directamente contra el alcalde, el cual recibió dos impactos de bala. Posterior a ello, los presuntos sicarios huyeron de la zona.

Lo trasladarán a hospital de Lima

Luego del atentado, el burgomaestre fue trasladado hacia el Hospital Manuel Higa Arakaki de la ciudad de Satipo, en donde lo estabilizaron, pero igualmente requiere ser trasladado a un nosocomio de mayor complejidad debido a los impactos de bala.

"En estos momentos, el equipo de trabajo del Hospital de Satipo, hemos estabilizado al señor alcalde, pero estamos en todas las coordinaciones para que pueda salir en vuelo a la ciudad de Lima, tengo ya la aceptación por el Hospital de Carrión, del Callao (...)", mencionó un médico a Radio Revolución.

PNP sigue ruta de responsables

Cabe mencionar que, el comisario a cargo del caso, Cerrón, descartó que el alcalde Ureta haya presentado denuncias previas sobre posibles amenazas contra su persona. Además, indicó que se está siguiendo la ruta en que huyeron los sujetos, a través de las cámaras de vigilancia de la zona.

"El móvil está en investigación, no hemos recibido denuncias anteriores de amenazas, ni extorsión, ni nada, al parecer vamos a deslindar estos acontecimientos ya que años anteriores, o meses antes, no hemos tenido denuncias ni el alcalde se ha acercado a la comisaría", dijo el comisario.

Por su parte, el subprefecto del distrito hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo para que se brinde apoyo con el traslado del alcalde vía aérea, debido a que por temas climatológicos, las carreteras estarían afectadas. "Nos han pedido que se coordine directamente con el Ministerio de Defensa", indicó.

En conclusión, se espera el pronto traslado del alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, hacia el Hospital Carrión en Lima, debido a que necesita mayor atención médica, a pesar de encontrarse estable tras haber recibido dos impactos de bala por parte de sujetos desconocidos.