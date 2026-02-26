Renzo Reggiardo exige al Gobierno a que declare a Lima Metropolitana en estado de emergencia: "No es un juego"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, volvió a solicitar al presidente José María Balcázar a que declare a la capital en estado de emergencia, ante la grave crisis de inseguridad que azota esta parte del país.

Cabe señalar que, las declaraciones del burgomaestre fueron durante la entrega de 2 800 implementos de identificación, que comprenden chalecos y gorros, a los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Cercado de Lima.

Exige restauración de la medida de excepción y reunión con Denisse Miralles

Tras la asunción de José María Balcázar, el alcalde de la capital le ha expresado hasta en dos oportunidades en esta última semana, su pedido para que Lima Metropolitana pueda estar nuevamente bajo el régimen de excepción que fuera decretado durante casi todo el gobierno de José Jerí.

En ese sentido, expresó que espera que se concrete una reunión a la brevedad posible con el mandatario, a fin de coordinar acciones concretas que permitan enfrentar y reducir la criminalidad en la capital.

"Le exijo al Gobierno central, como alcalde metropolitano de Lima, que implemente nuevamente el estado de emergencia. La seguridad ciudadana se tiene que combatir desde distintos frentes", expresó.

Bajo esta premisa, enfatizó que la medida "no es un juego", puesto que, permite asumir el control de determinadas funciones para actuar contra la delincuencia. "Por ejemplo, los allanamientos que realiza la Policía Nacional del Perú ya no podrán ejecutarse con la misma celeridad porque la medida venció", manifestó.

A fin de articular acciones conjuntas contra el crimen organizado, Reggiardo invocó a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, a sostener un encuentro en el más breve plazo para coordinar medidas en favor de la seguridad de la población limeña.

"Estamos absolutamente dispuestos a tener las reuniones que sean necesarias para proponer una salida urgente a la situación que atraviesa la capital", puntualizó.

Presidente Balcázar se pronuncia sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Una de las grandes incógnitas que rodearon a José María Balcázar desde el inicio de su administración era saber cuál era su postura sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que empezó durante la gestión de su antecesor. A poco más de una semana de asumir funciones, el nuevo jefe de Estado dejó prácticamente por sentado que la estrategia contra la delincuencia sí será aprobado.

A través de sus canales oficiales, la Presidencia del Perú informó la reunión que sostuvo el mandatario con los titulares con la primer ministra, Denisse Miralles; así como, con el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya; el ministro de Transportes, Aldo Prieto; el canciller, Hugo de Zela, y el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, donde se abordó el plan, "cuya aprobación se proyecta a la brevedad posible", según lo mencionado esta tarde.

"Este esfuerzo articulado prioriza la inteligencia y la prevención como pilares fundamentales para restablecer el orden interno", expresó la Presidencia.

¡Unidos contra la delincuencia! 🔴 Con el firme objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado, el presidente José María Balcázar lideró una sesión de coordinación con los titulares de la PCM, MININTER, MTC, Cancillería y el comandante general de la PNP.



En la víspera, la titular de la PCM sostuvo que el presidente solicitó "ciertos ajustes"; además, de "mucha más rapidez" para que la población sienta un verdadero "impacto" desde el Poder Ejecutivo.

De esta manera, el Gobierno da prácticamente luz verde para la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, mientras el alcalde de Lima espera que la capital vuelva a ser declarada en estado de emergencia.