Premier Denisse Miralles negó que su Gabinete tenga un "color político": "No somos cuota de nadie"

La premier Denisse Miralles se pronunció luego de su juramentación como jefa del Gabinete Ministerial, a pesar de la convocatoria realizada en un primer momento, hacia Hernando de Soto. Luego de las declaraciones del economista, Miralles aseguró que su Gabinete "no tiene un color político".

Miralles respondió a Hernando de Soto

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la presidenta del Consejo de Ministros también descartó tener relación alguna con el partido Alianza para el Progreso (APP). Según indicó, las declaraciones brindadas por de Soto, serían un "invento".

Es así que, Miralles respondió al economista Hernando de Soto que, luego de que este afirmó haberse sorprendido al observar la juramentación de la misma como premier, a pesar de que él fue convocado por el presidente José María Balcázar en un primer momento.

La presidenta del Consejo de Ministros descartó que los integrantes de su Gabinete tengan un "color político", mencionando que su trabajo será netamente para la población. Al respecto, se refirió a las acciones que se están tomando desde el Gobierno ante la situación crítica que existe en varias regiones del país debido a intensas lluvias que generan huaicos y demás desastres.

"Este Gabinete no tiene un color político, no somos cuota de nadie, nosotros estamos trabajando para el país y lo estamos demostrando desde el primero momento, lo hemos conversado temprano con el señor presidente (...)", dijo a Canal N, el último miércoles 25 de febrero.

Niega injerencia de bancadas

Cabe mencionar que, Miralles rechazó tajantemente mantener un vínculo o cercanía con APP, recordando que el ofrecimiento para ser ministra de Economía y Finanzas, fue realizado por José Jerí cuando este aún permanecía en el cargo de presidente de la República. Jerí habría recibido recomendaciones de gobernadores regionales.

"Yo no sé de donde pueden inventar esas cosas porque nunca en mi vida, en toda mi vida profesional, he tenido una fijación política, no me acerca nada ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido", enfatizó la premier Miralles.

Como se recuerda, el último 24 de febrero, Hernando De Soto criticó la designación de varios ministros del nuevo Gabinete, señalando que "hay varios cerronistas metidos y gente de APP" (Alianza Para el Progreso) que tienen intereses "tanto económicos como para sus organizaciones populares".

De esta manera, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, respondió a Hernando de Soto, reiterando que no existe una influencia por parte de bancadas del Congreso en la conformación del nuevo Gabinete Ministerial.