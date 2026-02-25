Colín Fernández en contra del aborto por abuso sexual: "Un crimen no puede solucionarse con otro crimen"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a diputado por Lima del PRIN, Colin Fernández, reafirmó su posición en contra del aborto en la mayoría de supuestos y defendió la implementación de políticas de apoyo integral a gestantes, incluso en situaciones de embarazo producto de violación.

Durante una entrevista para Exitosa, Fernández señaló que su agrupación política mantiene una línea "profamilia" y una postura basada en el derecho a la vida desde la fecundación.

"Nosotros estamos a favor del derecho a la vida que comienza en la fecundación, teniendo de base científica que la vida empieza desde el momento que se une el espermatozoide con el óvulo", afirmó.

En ese contexto, explicó que desde el Parlamento impulsaría proyectos orientados a garantizar el acompañamiento estatal a mujeres gestantes en todo el país, no solo en Lima o zonas urbanas. Según indicó, la prioridad debe ser asegurar condiciones de salud, asistencia social y soporte psicológico durante la gestación.

Consultado sobre la interrupción del embarazo en casos de violación, el candidato expresó su rechazo y sostuvo que la solución debe centrarse en la atención a la víctima y la sanción al agresor.

"Por violación tampoco, porque el aborto no desviola y eso está demostrado...Si ustedes piensan que abortando ya la señorita va a poder superar más ese trauma, de ninguna manera", declaró.

No obstante, Fernández precisó que su postura no implica coacción directa sobre las decisiones individuales. Como alternativa, planteó que el Estado pueda asumir la tutela del recién nacido cuando la madre no desee hacerse cargo, además de garantizar tratamiento psicológico especializado para las víctimas.

Respecto al aborto terapéutico, el postulante marcó una diferenciación conceptual al señalar que, en situaciones donde la vida de la madre o la gestante esté en riesgo, corresponde una evaluación médica conjunta con la paciente. En ese escenario, indicó, se trata de una decisión clínica y no de un aborto deliberado.

Fernández también propuso abordar la violencia sexual desde una perspectiva preventiva y social, enfatizando la necesidad de fortalecer políticas contra el consumo de alcohol y drogas, así como mejorar los procesos de resocialización penitenciaria para agresores.

"La mayoría de casos de violación es cuando están bajo los efectos del alcohol o de drogas. ¿Por qué entonces no ir también al meollo del asunto?", expresó.

El candidato remarcó que el Estado debe priorizar el acompañamiento a las víctimas sin promover, a su juicio, "un crimen para solucionar otro crimen", insistiendo en que la protección de la vida y la asistencia integral constituyen pilares de su propuesta legislativa de cara a los próximos comicios.