JNE convoca a Raúl Espíritu Cavero para que asuma funciones como congresista por el fallecimiento de Lucinda Vásquez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó al ciudadano Raúl Espíritu Cavero para que asuma funciones como congresista accesitario de Lucinda Vásquez Vela, quien falleciera el último 21 de febrero.

A través de la Resolución N.º 0384-2026-JNE publicada este jueves 26 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, se deja sin efecto la credencial de la desaparecida legisladora que integró la bancada de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo -Bloque Magisterial.

Nuevo parlamentario a la espera de su juramento

De acuerdo con el documento, el procedimiento comenzó lunes 23 de febrero, cuando el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicó al organismo electoral la resolución que declaró la vacancia de la exlegisladora.

De esta manera, solicitaron que su accesitario asuma funciones para completar el Período Legislativo 2021-2026, en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República.

En tal sentido, la designación del Sr. Raúl Espíritu Cavero corresponde por haber quedado en segundo lugar de la votación preferencial del partido Perú Libre en la región San Martín, durante el desarrollo de las elecciones generales del pasado 9 de abril del 2021.

"Convocar a don Raúl Espíritu Cavero, identificado con DNI N.º 01110116, para que asuma el cargo de congresista de la República, con el fin de completar el período legislativo 2021-2026, para lo cual se le otorgará la credencial que la faculta como tal", señala la resolución.

Congresistas en semana de representación hasta el 27 de febrero

Tal como es de conocimiento, los congresistas empezaron el lunes 23 de febrero la segunda semana de representación del 2026, conforme a la programación establecida desde diciembre de 2025 por la Junta de Portavoces de este poder del Estado, la cual se extiende hasta el día de mañana, viernes 27 de febrero.

Según el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, esta actividad se desarrolla durante cinco días laborables continuos de cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población; así como, fiscalizar a las autoridades regionales y locales y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que, durante dicho periodo, no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones, por lo que, la ceremonia de juramentación de Raúl Espíritu Cavero será en el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria, prevista a empezar el 1 de marzo.