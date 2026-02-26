¡Luto en la TV! Fallece integrante y pieza clave de 'El Chavo del 8': Esto se sabe

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de una querida integrante y figura clave de 'El Chavo del 8'. La noticia ha calado en los corazones de la famosa serie que dejó huella en varias generaciones.

Murió productora de 'El Chavo del 8'

¿Quién no recuerda cada uno de los capítulos de 'El Chavo del 8', serie creada por el reconocido escritor y actor Roberto Gómez Bolaños, que se convirtió en uno de los programas más vistos en América Latina? Pese a que fue lanzada en 1973, no ha pasado de moda y sigue encantando a más personas conforme pasan los años, por lo que la siguiente noticia ha dejado entristecidos a los seguidores de la serie.

Pues bien, se dio a conocer que la productora y directora de televisión mexicana Carmen Ochoa Aranda, una pieza clave que estuvo detrás de los éxitos de los icónicos programas 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado', perdió la vida. El lamentable hecho fue confirmado a través de las redes sociales de Grupo Chespirito, donde se destacó su talento y la huella que dejó en la comedia televisiva.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", escribieron en Instagram anunciando la muerte de la productora registrada el 25 de febrero.

Amigos lamentan muerte de Carmen Ochoa

Al tener conocimiento de la irremediable pérdida de Carmen Ochoa, los mensajes de despedida y condolencias a la familia de la productora de televisión no tardaron en aparecer. Uno de los integrantes de 'El Chavo del 8', Edgar Vivar, quien dio vida al 'Sr. Barriga', fue uno de los que expresó su pesar por la muerte de 'Carmelita'.

"Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos", escribió en su cuenta oficial de X al compartir una última foto que se tomaron juntos.

Hasta el momento, no se revelaron mayores detalles sobre cuál habría sido la causa de la muerte de la pieza clave de una de las series más aclamadas en América Latina. En medio del dolor que se vive en la televisión mexicana, también se reveló que en 2012, Carmen Ochoa reveló a Édgar Vivar que, cuando María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', salió temporalmente de 'El Chavo del 8', estuvo a punto de dar vida a 'Malicha', sobrina de 'Don Ramón'.

¿Quién fue Carmen Ochoa?

Carmen Ochoa trabajó desde 1973 hasta 1985 con Roberto Gómez Bolaños. Sus inicios en la televisión fueron como asistente de producción y, posteriormente, fue ascendida como productora asociada de 'Chespirito'. Además, se encargó de la dirección de cámaras y de los sketches como 'El Doctor Chapatín', 'Los Caquitos', 'Los Chifladitos' y 'El Gordo y El Flaco'.

Es así como se reveló que una figura clave de 'El Chavo del 8' y quien trabajó por 13 años para Chespirito, Carmen Ochoa, falleció. Uno de los primeros en reaccionar públicamente fue el actor Edgar Vivar, recordado por interpretar a "Ñoño" y al "Señor Barriga".