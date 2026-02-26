Minedu aclara: Denuncia por violencia sexual contra ministro de Educación, Erfurt Castillo, fue archivada

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la juramentación del nuevo Gabinete de José Balcázar, se difundió una denuncia por presunto abuso sexual contra el nuevo ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera. Ante la gravedad del hecho, el Minedu se pronunció.

Ministerio de Educación aclara que denuncia contra Erfurt Castillo fue archivada

Este jueves 26, la cartera de Educación emitió un comunicado donde informó que esta demanda, presentada por la suegra de Castillo en el 2013, fue "archivada defintivamente" en línea con el Instituto de Medicina Legal, debido a que la mujer "presentaba problemas de salud mental".

"La referida denuncia fue materia de investigación por el Ministerio Público y archivada definitivamente, considerando el informe del Instituto de Medicina Legal, el cual acreditaba que la denunciante presentaba problemas de salud mental", refirió la entidad.

La cartera ministerial también señaló que el titular de Educación "colaboró con todas las instancias correspondientes" y que se sometió al proceso de investigación, sin eludir a la justicia.

"La justicia resolvió el caso, en su oportunidad, conforme se acredita en la resolución que obra en la carpeta fiscal N.° 557-2013", precisó.

El Minedu reafirmó en el comunicado su "respecto absoluto frente a cualquier denuncia relacionada con violencia sexual", considerando que el grave delito amerita una investigación "con la máxima rigurosidad por las autoridades competentes".

Finalmente, la institución hizo un llamado a los medios de comunicación para informar con responsabilidad, "verificando de manera integral los antecedentes judiciales y el estado procesal de los casos".

Miralles asegura que su gabinete se conforma por ministros elegidos por De Soto

En entrevista en Canal N, la primera ministra detalló que cuando se estaba conformado el nuevo gabinete que iba a ser liderado por De Soto, ella estaba incluida en la lista de técnicos que serían ratificados, en su caso en Economía y Finanzas, que estaba aprobada por el presidente José Balcázar.

"Nos convocan el día martes 'a partir de las 8, 8:30 vayan llegando' y nos dicen 'la juramentación va a ser a las 12:00 p. m.'. Nosotros incluso avisamos a nuestras familias, yo avisé a mi familia 'vengan poco antes de las 12'. Me llamaron para decirme 'usted va a ser ministra de Economía, venga a juramentar'", contó.

Según informó, estando ya en el lugar, junto a aquellos ministros elegidos por Hernando de Soto, les informaron que la juramentación pasaría a las 6:00 p. m.

