Dotación de agua de PET para EPS Tacna se incrementó a 700 l/s: Abastecimiento está asegurado

Buenas noticias para la región fronteriza sur del Perú. Esta semana empezó el incremento de la dotación de agua para la ciudad de Tacna, que pasó de recibir 450 l/s a casi 700 l/s, cantidad que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Tacna) viene recibiendo para su debido procesamiento y tratamiento, con la finalidad de entregarla a la población en óptimas condiciones, gracias a la nueva planta de tratamiento ubicada en Calana.

Destacan abastecimiento en beneficio de los tacneños

De acuerdo con el Ing. Vianney Torres, responsable del monitoreo de recursos hídricos del Proyecto Especial Tacna (PET), institución que se encarga de la captación y monitoreo del recurso que se almacena en la zona alta para uso poblacional y agrícola, el Consejo Regional de Recursos Hídricos ha aprobado la medida del incremento de dotación del agua en beneficio de una población que ha incrementado en los últimos años y que requiere más horas de servicio.

"Nunca se había entregado esta cantidad de agua porque había limitaciones para tratarla, debido a la antigüedad de la planta anterior. Ya opera esta nueva planta y con ello ha sido posible, con acuerdo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras instituciones, dotar de esta cantidad mientras exista el superávit hídrico", destacó a Exitosa Tacna.

El ingeniero precisó, además, que la represa de Paucarani ya supera los 5.2 millones de m3, mientras que, Casiri tiene 4.8 millones, quedando prácticamente llena. Por su parte, Condorpico a un 20 % llega a tener 160 000 m3, además de contar con captaciones de quebradas del río Uchusuma.

Cabe señalar que, el Ayro capta hoy en día 1400 l/s y Piedra Blanca 1200 l/s, dejando una distribución de entre 660 l/s y 700 l/s para EPS Tacna, siendo última cifra, la que se entrega especialmente los fines de semana.

"Los cinco reservorios de Cerro Blanco están llenos prácticamente, tenemos una capacidad almacenada del 95 %, tenemos más o menos 1.95 millones de m3, tenemos esta agua garantizada mientras existan las condiciones climáticas. Este año tenemos reserva, más adelante habrá que operar los pozos de El Ayro; sin embargo, debemos tener en cuenta que el año siguiente estamos a puertas de tener el Fenómeno del Niño y ello conllevará a un mayor consumo de agua y repercutir en las lluvias del próximo año", señaló.

En la más reciente reunión del Consejo Regional de Recursos Hídricos, se volvió a priorizar la necesidad de ejecutar más proyectos para mejorar la infraestructura de las conexiones a los sectores donde hay más problemas con el servicio. El Ing. Torres reconoció que se deben trabajar más acciones articuladas con EPS, ANA

"Corresponde a la EPS mejorar el servicio, potabilizar el agua, hacer una buena distribución, mantener la captación de Viñani y Caplina, en conjunto esto debe dar un mejor servicio y dotación de agua potable", dijo el especialista.

Agregó que, el agua se entrega a una tarifa 0.01 céntimos por m3, por uso de la infraestructura hidráulica mayor. Es decir, que el PET subvenciona el agua que se trasvasa en gran parte desde Piedra Blanca, Calana, lo que debería repercutir en un tarifa por este servicio mucho menor de lo que se podría cobrar.

De esta manera, los pobladores tacneños empiezan a mejorar su calidad de vida con la mejor distribución de agua potable a cargo de EPS Tacna.