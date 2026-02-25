Carlos Jaico asegura que Perú Moderno es de centro: "¿De qué nos sirve el debate entre izquierda y derecha?"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, aclaró que la agrupación que representa se ubica en el centro del espectro político. Según explicó, su partido no entra en el debate entre izquierda y derecha, pues considera que esa discusión no ha resuelto los problemas estructurales del país.

Polarización política

"Luego del análisis ideológico que hemos hecho, hemos visto que en el Perú lo que tenemos son polarizaciones, entre la izquierda y la derecha; la izquierda nos divide mucho más todavía y la derecha está totalmente ausente del debate nacional verdadero", señaló Jaico.

El candidato insistió en que la propuesta de Perú Moderno es la de un centro republicano, con economía de mercado, respeto a las instituciones y un Estado eficaz y pragmático, subrayando que temas como la eduación y la salud no tendrían que abordarse desde la ideología, sino como preocupaciones esnciales independiente de estas.

"Tenemos prácticamente 50% de la población que no tiene agua potable y eso, en pleno siglo XXI, es grave. Tenemos un país donde nueve millones de jóvenes no han terminado la secundaria, compatriotas que están en empleos precarios por no haber acabado la secundaria. Eso no tiene ideología, no es de derecha ni es de izquierda."

En ese sentido, cuestionó la utilidad del debate ideológico que solo lleve a no terminar de resolver las necesidades esenciales que tiene el país.

"¿De qué nos sirve ese debate bisantino de izquierda y derecha si no estamos resolviendo el problema del país?".

Congreso y alianzas

Consultado sobre posibles alianzas en el Congreso y el interés por conocer su línea política, el candidato señaló que esta última responde a la necesidad de saber con quiénes podrían aprobar o desaprobar leyes en caso de obtener representación parlamentaria.

"Bueno, hay que decirlo, tenemos un Congreso nefasto que nos ha dejado todo este problema con la bicameralidad incluso. Pero considero que el próximo Congreso va a ser uno que va a tener que funcionar en base a una visión de país. Eso es lo que tenemos que hacer como políticos que somos, llevarlos a un terreno de entendimiento, un consenso por el país, y eso es algo que no se ha hecho hasta ahora", afirmó.

Sobre posibles coincidencias con otras agrupaciones, Jaico indicó que, si bien podría tener mayor afinidad con partidos de centro también de centro, podría aliarse con otros dependiendo de los temas que se aborden dentro del Pleno y si estos tienen el objetivo único de beneficiar a la población.

"Yo creo que encontraríamos más afinidades con los de centro; no hay muchos, es un terreno en el que estamos nosotros. No importa de qué color sea el gato, con tal de que cace el ratón. Si son de izquierda tendrán que venir a esta visión de país, si son de derecha, también".

Las declaraciones de Carlos Jaico buscan posicionar a Perú Moderno como una alternativa distinta a la polarización que domina el escenario político nacional. El reto, sin embargo, será demostrar en la práctica que esta propuesta puede traducirse en consensos reales dentro de un Congreso fragmentado y en soluciones concretas para los problemas estructurales del país.