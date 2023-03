01/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Congreso de la República, José Williams Zapata, dijo que no es normal que un detenido, que ahora está en cárcel y fue presidente de la República, pueda acudir de forma presencial al Parlamento; ello luego de que Pedro Castillo no se presentó para declarar de forma virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

En declaraciones a la prensa, el titular del Poder Legislativo recordó que el exjefe de Estado fue citado en reiteradas oportunidades, por diferentes grupos de trabajo del Congreso; sin embargo, tampoco se presentó.

"Al expresidente (Pedro) Castillo; no me voy a referir a la comisión a la que lo están citando, sino a la Subcomisión de Acusación Constitucionales, a la Comisión Permanente y al Pleno; se le citó en las tres instancias, y cuando se trató de la Comisión Permanente en dos oportunidades, él no se presentó", expresó.

Tras ello, resaltó que el expresidente Castillo Terrones solicitó - en anterior oportunidad - acudir presencialmente ante el Pleno, hecho que afirma "escapa de las competencias" del Congreso de la República.

"Lo que pidió la última vez en el Pleno es venir presencialmente y eso lo hizo el mismo día. Eso ya escapa de las competencias que pueda tener el Legislativo, no es usual que un detenido, que esté en cárcel ahora y que ha sido un presidente, pueda venir", manifestó Williams Zapata.

José Williams se pronuncia sobre Pedro Castillo

Castillo no se presentó ante Comisión de Fiscalización

El expresidente de la República, Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate), no se presentó a la citación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para declarar de forma virtual sobre el caso Anguía y la presunta organización criminal que habría operado desde Palacio de Gobierno.

En la sesión se informó que ya se habían conectado con la sala penal de Barbadillo para iniciar la declaratoria obligatoria del exmandatario; sin embargo, desde el centro penitenciario se informó que el interno no participaría en la audiencia y tampoco había llegado su abogado.

"Se dejará constancia de la actitud de Pedro Castillo, que valorará la comisión", advirtió Héctor Ventura, titular de dicho grupo de trabajo.

Como se recordará, el congresista Ventura Ángel anunció la noche de ayer que se reprogramó la citación para hoy, miércoles 1 de marzo, y remarcó que Castillo Terrones estaba en la obligación de comparecer ante la Comisión de Fiscalización debido a que ya no ocupa el cargo como presidente de la República, ni cuenta con antejuicio político.

"Se ha reprogramado la declaración de Pedro Castillo para mañana miércoles 01/03. De acuerdo al artículo 97 de la Constitución, está en la obligación de comparecer ante la Comisión de Fiscalización. Más aún, porque ya no es presidente ni cuenta con antejuicio", informó Héctor Ventura en su cuenta oficial de Twitter.

Es importante señalar que dicho parlamentario de Fuerza Popular ya había señalado que en los próximos días podría variar la condición del exmandatario Pedro Castillo, de testigo a investigado. De igual manera, dijo que si no declaraba podría ser denunciado por desacato.