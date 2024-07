Juan José Quispe cuestiona postulación de Alberto Fujimori: "Harán un cargamontón al JNE"

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de las víctimas de los casos 'Barrios Altos' y 'La Cantuta', Juan José Quispe, se refirió a la postulación de Alberto Fujimori, asegurando que le harán un cargamontón al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para dañar su imagen.

JNE recibiría cargamontón por Alberto Fujimori

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Quispe señaló que la candidatura de Fujimori Fujimori generaría una corriente de opinión que posteriormente sería "apoyada" por una serie de medios de comunicación a los que calificó de "aliados" al expresidente.

"El cargamontón después va a venir porque cuando se genera una corriente de opinión y con estos medios de comunicación que tiene de aliados, que no voy a mencionar, pero todo el mundo conoce, tanto medios televisivos, escritos y otros más de radio, con esto le harán un cargamontón al JNE", declaró a nuestro medio.

Arremete contra Elio Riera

En otro momento, arremetió contra el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, asegurando que estaría generando una corriente de opinión que no es legal ni política debido a los impedimentos que tendría el padre de Keiko para participar en las próximas elecciones.

"(Elio Riera) Esta mintiendo, está generando una corriente de opinión que no es legal ni política ni la más adecuada porque el señor Fujimori, en primer lugar, está impedido de participar en las próximas elecciones", precisó.

Asimismo, reiteró que el indulto otorgado hacia el expresidente no borra los delitos que cometió y que la condición de rehabilitación automática no se ha producido debido a que no ha pagado la reparación civil que se le imputó.

"Segundo, no es cierto que el indulto le borre todo. El señor sigue cumpliendo con su condena pero en la casa, por tanto, no tiene la condición de rehabilitado y la rehabilitación automática se produce cuando paga la reparación civil", continuó explicando.

En esa línea, aclaró que la Constitución Política también inhabilita a Fujimori Fujimori y que, a nivel internacional, este también tendría un impedimento a participar sobre todo por haber sido condenado por el delito de lesa humanidad.

"La propia Constitución Política del Estado inhabilita al señor Fujimori porque tiene una sentencia, en primera instancia, por un delito doloso y, en último lugar, fue condenado por el delito con la categoría de lesa humanidad y a nivel internacional tiene un impedimento", agregó.

Debido a toda esta situación, el abogado Juan José Quispe afirmó, en Exitosa, que la postulación de Alberto Fujimori traería consigo un cargamontón hacia el Jurado Nacional de Elecciones.