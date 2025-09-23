Juan José Santiváñez: "Soy de las personas que dan la cara y dicen las cosas como son, así no les guste"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva en "Hablemos Claro", el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, respondió las críticas a su gestión al interior del Gabinete Ministerial que actualmente preside Eduardo Arana.

El también exministro del Interior entre mayo 2024 y marzo último aseveró ser una persona que "siempre da siempre la cara", haciendo referencia a otros personajes políticos, como, por ejemplo la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien en las últimas horas dijo que no podía decir el monto exacto de dinero que recibió de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

"Yo no soy izquierdista, ni tengo doble discurso"

El siempre controvertido ministro estuvo esta mañana en Exitosa para responder las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y sobre su desempeño al mando del Ministerio del Interior así como de Justicia, en ese sentido, sostuvo que siempre está predispuesto a responder a las críticas de forma directa.

"A mí no me compares con la señora Villarán. Para empezar, yo no soy izquierdista, ni tengo doble discurso tampoco, soy de las personas que dan la cara y dicen las cosas como son, le guste a quien no le guste. Finalmente, yo soy de las personas que sí te dice las cosas a la cara no rehúyo, ni tengo tengo una falsa moral", dijo a Nicolás Lúcar.

Además, se refirió a un informe de la Contraloría General de la República que le daría la razón sobre un presunto desfalco en el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) para que sus mandos puedan enriquecerse. Dicha denuncia impulsada por su persona fue cuando era ministro del Interior.

"No soy el hombre más influyente del Gobierno"

Del mismo modo, Santiváñez respondió sobre su rol al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, descartando de plano ser uno de los principales y trascendentales ejes del Ejecutivo al momento de tomar decisiones.

"Yo no soy el hombre más influyente del Gobierno. Yo formo parte de un Gabinete que es liderado por el premier Eduardo Arana. Todos en su conjunto somos profesionales que acompañamos a la presidenta y las decisiones, finalmente, las toma ella", expresó en Exitosa.

En esa línea, negó ser un tipo de "presidente en las sombras" al interior de Palacio, tal como lo afirman más de un político, como, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra, a quien le respondió que "está cambiando de estrategia".

Finalmente, sobre los rumores de una eventual candidatura suya a las elecciones del 2026, afirmó que recibió el llamado de "más de un partido político"; sin embargo, "en su momento lo decidirá y conversará" con su entorno.