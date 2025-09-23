Susana Villarán: PJ inicia HOY juicio oral contra la exalcaldesa de Lima por caso 'Odebrecht y OAS'

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional iniciará desde las 9:00 a. m. de hoy, martes 23 de septiembre, el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La ex burgomaestre capitalina entre 2010 y 2014 será procesada por los 11 millones de dólares que recibió por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, motivo por el cual la Fiscalía requirió 29 años de cárcel en su contra.

#Audiencia. Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia este martes 23 de setiembre, a las 9:00 horas, juicio oral de manera presencial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de La Puente, y otros investigados, por los delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho y... pic.twitter.com/NPllERHobb — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 19, 2025

Acusación fiscal

El Equipo Especial 'Lava Jato' del Ministerio Público la sindica de haber recibido dinero ilegal de las empresas brasileñas para "financiar" su campaña de no revocatoria en 2013 y de reelección municipal en 2014.

Auto de enjuiciamiento de Susana Villarán.

Como es de conocimiento, el Poder Judicial dictó el auto de enjuiciamiento en contra de la exburgomaestre en noviembre del año pasado; sin embargo, el pasado 13 de mayo, los jueces Nayko Coronado, Max Vengoa y Wilmer Quispe recibieron el documento acusatorio emitido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Vale recordar que, por el caso en mención, Susana Villarán cumplió prisión preventiva entre mayo de 2019 y mayo del 2020. No obstante, quedó bajo arresto domiciliario en plena pandemia por la COVID-19 por ser una persona "de alto riesgo de contagio" en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Del mismo modo, en julio del 2025, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país formulado por el Ministerio Público en contra la exautoridad municipal por un plazo de 36 meses.

Los demás investigados

La acusación penal también incluye a Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como al exregidor metropolitano, Marco Zevallos Bueno. A los investigados, el fiscal José Domingo Pérez les está requiriendo entre 9 y 25 años de pena de la libertad efectiva.

También estarán sujetos a juicio las personas jurídicas Momentum, Ogilvy & Mather S.A; Chirinos & Salinas Asociados S.A.C., Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, CMR Construcciones S.A.C., Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A; Rentable.Pe S.A.C., Mindshare Perú SAC, Asociación Ciudadanos por Lima y Diálogo Vecinal.

Asimismo, hay otros dos procesados en el extranjero, siendo estos: Mario Rúas Nogueira y José Adelmário Pinheiro Filho, peruano en México y expresidente de la constructora OAS en Brasil, respectivamente.

Luego de admitir en 2019 que recibió dinero desde Brasil para sus campañas políticas, desde este martes 23 de septiembre, la exalcaldesa de Lima empezará a comparecer ante la justicia.