No asiste a peritajes

Juan José Santiváñez sobre peritajes del Ministerio Público: "Tienen cuestionamientos y todo eso es nulo"

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, indica que no iría a convalidar los peritajes de voz formulados por la Fiscalía para determinar su participación porque las pruebas "son nulas".

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/09/2025

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia,  Juan José Santiváñez, también se refirió sobre los cuestionamientos de la ciudadanía e indicó que estas percepciones son "equivocadas" y generadas por los medios de comunicación.

Santiváñez sobre inasistencia a peritajes de voz

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, indicó que su inasistencia a las citaciones por parte de la Fiscalía se justifican porque considera que la obtención de las pruebas son nulas.

"Todo eso es nulo. ¿Voy a ir o pretenden que vaya yo a convalidar un acto absolutamente ilegal? Que cambien pruebas es ilegal, justificó el ministro de Justicia"

Como se recuerda, Juan José Santiváñez ha sido citado en el Ministerio Público para que contribuya a la investigación sobre audios atribuidos con el capitán PNP, Junior Izquierdo. Estos peritajes de voz buscaban determinar su participación o no al investigado. 

Sin embargo, Santiváñez alega que las pruebas son ilegales. Parte de la opinión pública considera que su negativa a pasar por las pruebas confirman su vinculación, el ministro de Justicia indica que esta es "una percepción equivocada, generada por la mal información de algunos medios de comunicación"

Noticia en desarrollo...

