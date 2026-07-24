Juramentación de diputados EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de la ceremonia en el Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/07/2026
La Cámara de Diputados inicia este viernes 24 de julio una nueva etapa con la juramentación de los 130 parlamentarios electos para el periodo 2026-2031. La ceremonia se desarrolla en el Palacio Legislativo y marca el inicio formal de sus funciones. En esta cobertura, sigue el minuto a minuto de todo lo que ocurre durante la jornada.
Sigue el MINUTO a MINUTO de la juramentación de diputados
17:33 | Leo de Paz juró en nombre de la vida.
17:11 | Remigio Condori juró en nombre del Tahuantinsuyo.
17:10 | Diethell Columbus jura como diputado de Fuerza Popular.
17:09 | Harvey Colchado jura en nombre de sus hijos y en contra de las mafias.
17:08 | Javier Cipriani jura como diputado.
17:07 | Graciela Chipana juró en nombre de la libertad de Pedro Castillo.
17:05 | Félix Chang jura en nombre de su familia y por la región Piura.
17:04 | Rafael Celiz jura como diputado para el periodo 2026-2031.
17:02 | Javier Castro jura en nombre del mejor presidente de todos los peruanos.
17:00 | Segundo Castrejón jura como diputado.
16:59 | Eduardo Castillo jura como diputado.
16:58 | Raúl Camargo Porta jura en nombre de la patria, de su madre y del pueblo peruano.
16:57 | Oswar Cahuaza jura como diputado para el periodo 2026-2031.
16:55 | Juan Cabrera juró en español, quechua e inglés.
16:53 | Fressman Buitrón juró en nombre de su región.
16:52 | Aldo Bravo juró como diputado por el periodo 2026-2026.
16:51 | Angel Bobadilla juró como diputado por Fuerza Popular.
16:50 | Karina Beteta juró en nombre de su familia.
16:48 | Jessica Benitez juró por las personas con el trabajo digno del sector salud y las personas con autismo.
16:46 | Diego Bazán juró en nombre de las personas con discapacidad y los jóvenes.
16:45 | Rosangella Barbarán juró en nombre de los fujimoristas como diputada.
16:44 | José Baella juró por la patria por el periodo 2026-2031.
16:43 | Giannina Avendaña juró en nombre del Perú y en contra de las mafias.
16:41 | Marleny Arminta juró en memoria de su padre, por los niños y su región Arequipa y por la Virgen de Chapi.
16:40 | Christian Aranda juró en nombre de los peruanos y Cristo Rey.
16:38 | Gladys Andrade juró como diputada por el periodo 2026-2031.
16:37 | Yuli Ambrosio juró en nombre de la región Huánuco.
16:35 | Edgar Alvaron juró en nombre de sus familiares y su región Ancash.
16:34 | Arturo Alegría jura en nombre de la nación como diputado.
16:33 | Henry Albañil jura en nombre de los niños y jóvenes del Perú al cargo de diputado.
16:31 | Rossana Elayza jura como diputada 2026-2031 en memoria de su abuelo.
16:29 | Marlon Aguirre prometió a su cargo a nombre de su región Junín.
16:28 | Jaime Abensur Jara jura como diputado al periodo 2026-2031.
16:24 | Romina Uribe jura como diputada y tercera vicepresidenta.
"Agradezco a mi familia por todo su apoyo y por todo su amor. Por las infancias y juventudes que merecen más oportunidades y menos barreras. Por las mujeres que luchamos día a día por conquistar todos nuestros derechos y las diversidades de nuestro Perú. Sí juro", sostuvo.
16:22 | Luis Quispe Candia juró como diputado.
16:21 | Cecilia Chacón juró al cargo de diputada por Fuerza Popular durante la instalación del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.