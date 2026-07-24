Caos en la India: Un leopardo ataca a un empleado tras ingresar a licorería donde trabajaba

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de angustia y asombro se vivieron en la localidad de Todaraisingh, distrito de Tonk en el estado de Rajastán, India, cuando un leopardo adulto abandonó su hábitat natural y se adentró en una concurrida zona comercial. El animal atacó a tres personas y terminó atrapado dentro de una licorería, donde permaneció durante varias horas hasta ser finalmente sedado por las autoridades forestales.

Cliente difícil

El incidente comenzó la mañana del lunes 20 de julio, cuando vecinos detectaron al felino oculto entre matorrales cercanos a la mancha urbana. Un voluntario del departamento forestal acudió a verificar el reporte, pero fue emboscado por el animal, que lo hirió en las extremidades inferiores.

Tras el ataque, el leopardo recorrió cerca de 400 metros hasta llegar al mercado municipal, donde arremetió contra un hombre de 40 años que estaba sentado afuera de un local. Acto seguido, ingresó de golpe a una tienda de licores y atacó al encargado del mostrador, un joven de 25 años que logró escapar hacia la calle pese a sufrir mordeduras y rasguños en el rostro y la espalda.

La reacción de los comerciantes y transeúntes fue inmediata: bajaron la cortina metálica del establecimiento desde el exterior, dejando al animal atrapado dentro para evitar que continuara atacando a más personas.

La licorería permaneció cerrada mientras se desplegaba un operativo de emergencia que se prolongó por cinco horas. Durante ese tiempo, especialistas del zoológico de Jaipur y personal forestal trabajaron en la contención del felino, hasta que finalmente lograron sedarlo y capturarlo de manera segura.

Víctimas heridas tras el ataque animal

Las tres víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades locales explicaron que la reserva natural adyacente alberga una población considerable de leopardos y no descartaron que el ejemplar haya extraviado el rumbo en busca de alimento.

El episodio reavivó la dicusión sobre la interacción entre fauna silvestre y espacios urbanos en India. La expansión de las ciudades hacia áreas boscosas ha incrementado los encuentros peligrosos con leopardos, elefantes y otros animales. En Rajastán, región reconocida por su biodiversidad, los reportes de felinos se han vuelto más frecuentes, generando preocupación en la población.

El ataque del leopardo en Todaraisingh dejó una mezcla de miedo y reflexión. Aunque el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves, la rápida reacción de los vecinos y la intervención de los equipos de rescate evitaron una tragedia mayor. La historia se suma a una serie de incidentes que ponen en evidencia la necesidad de reforzar la gestión ambiental y el respeto por los hábitats naturales, en un país donde la frontera entre lo urbano y lo silvestre se vuelve cada vez más difusa.