Senadores asumieron sus cargos hoy 24 de julio para el periodo 2026-2031: Así fue la ceremonia en el Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/07/2026
Este viernes 24 de julio se desarrolla una jornada histórica para la política peruana. Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026 juramentan a sus cargos en el Palacio Legislativo, dando inicio formal al funcionamiento del Congreso bicameral que ejercerá funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.
Sigue el MINUTO a MINUTO de la juramentación de senadores
13:09 | Miguel Ángel Torres, senador de Fuerza Popular, declaró constituido el Senado de la República tras culminar la juramentación de los senadores para el periodo 2026-2031.
13:07 | Jura el senador electo, Joaquín Yauri Tunque, para el periodo 2026-2031. "Por el desarrollo de mi Huancavelica y por no más pueblos olvidados y por un Perú con mayor equidad, ¡sí prometo!", señaló.
13:05 | Jura el senador electo, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, para el periodo 2026-2031. "Por la bendición que Dios me ha brindado, por la confianza, que el generoso pueblo de Ica y la presidenta Keiko Fujimori, me ha brindado a mí, ¡sí juro!", precisó.
13:03 | Jura el senador electo, Wilfredo Verano Saravia, para el periodo 2026-2031.
13:02 | Jura el senador electo, Héctor José Ventura Ángel, para el periodo 2026-2031.
13:00 | Jura el senador electo, Jorge Velásquez Portocarrero, para el periodo 2026-2031. "Por Dios, por la patria, por mi familia, mi gran región de Ucayali y por un Perú sin terrorismo, ¡sí juro!", exclamó.
12:57 | Absalón Vásquez sufre una caída y luego jura como senador ante el Congreso. "Por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori, sí juro", mencionó.
12:42 | Iber Maraví juró como senador durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. Con el puño alzado y en medio de pifias, dedicó su juramentación "a las víctimas del sur, Pedro Castillo y una nueva Constitución".
12:23 | Jura la senadora electa, Mirtha Esther Vásquez, para el periodo 2026-2031. "Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoridades y por la eliminación de la discriminación de los pueblos y eliminación de las violencias contra mujeres y niñas, ¡sí juro!", exclamó.
12:21 | Jura la senadora electa, Karla Melissa Schaefer Cuculiza, para el periodo 2026-2031. "Por la memoria de Grau, el legado de amor al prójimo de mi madre Lilly Cuculiza y Luisa María Cuculiza, ¡sí juro!", precisó.
12:19 | Jura el senador electo, Jaime Quito Sarmiento, para el periodo 2026-2031. "Por los mártires del sur, del Valle del Tambo, contra las leyes pro crimen y pro impunidad; por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, ¡sí juro!", exclamó.
12:17 | Jura la senadora electa, Martha Moyano Delgado, para el periodo 2026-2031. "Por María Elena Moyano, por Alberto Fujimori y un país en orden, ¡sí juro!", señaló.
12:16 | Jura el senador electo, Edyson Humberto Morales Ramírez, para el periodo 2026-2031. "Por los amautas José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y por las víctimas del asesinato de la derecha, ¡sí juro!", señaló.
12:14 | Jura el senador electo, Marco Enrique Miyashiro Arashiro, para el periodo 2026-2031.
12:12 | Jura la senadora electa, Susana Flor de María Matute Charun, para el periodo 2026-2031.
12:11 | Jura el senador electo, Íber Antenor Maraví Olarte, para el periodo 2026-2031. "Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur, ¡sí prometo!", precisó.
12:08 | Jura el senador electo, Estanislao Edgar Mancha Pineda, para el periodo 2026-2031.
12:06 | Jura la senadora electa, Ruth Luque Ibarra, para el periodo 2026-2031. "Por justicia para las víctimas y contra la impunidad, ¡sí, prometo!", exclamó.
12:04| Jura el senador electo, Pablo Alfonso López-Chau Nava, para el periodo 2026-2031. "Desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¡sí juro!", exclamó.
12:03 | Jura la senadora electa, Carmen Patricia Juárez Gallegos, para el periodo 2026-2031.
12:01| Jura la senadora electa, María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo, para el periodo 2026-2031.
11:59 | Jura la senadora electa, María del Pilar Flores Córdova, para el periodo 2026-2031.
11:54 | Moisés Chipana juró como senador por la bancada de Juntos por el Perú durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. El legislador destacó al asumir el cargo vistiendo un poncho típico de Puno, en representación de la identidad cultural de su región.
11:53 | Juramenta la senadora electa, Martha Chávez Cossío, para el periodo 2026-2031. "Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores y por la memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, ¡sí juro!", exclamó.
12:59 | Juramenta el senador electo, José Mercedes Castillo Terrones, para el periodo 2026-2031: "Por hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro"
11:55 | Juramenta el senador electo, Francisco José Calisto Giampietri, para el periodo 2026-2031.
11:53 | Juramenta el senador electo, César Astudillo Salcedo, para el periodo 2026-2031.
11:47 | Juramenta el senador electo, Saúl Andrés Armacanqui Morales, para el periodo 2026-2031.
11:42| Juramenta el senador electo, José Berley Arista Arbildo, para el periodo 2026-2031.
11:39| Juramenta el senador electo, Serafín Andrés Luján, para el periodo 2026-2031.
11:36 | Juramenta la senadora electa, Katherine Milagros Ampuero Meza, para el periodo 2026-2031.
11:32 | Juramenta la senadora electa, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, para el periodo 2026-2031.
11:21 | Alejandro Muñante asumió como senador por Renovación Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del Congreso bicameral. "Por Dios, por la vida, la familia, la patria y la libertad, sí prometo", expresó durante la toma de juramento.
11:18 | Fernando Rospigliosi juró como senador por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del nuevo Congreso bicameral.
11:14 | Miguel Ángel Torres juró al cargo de senador por Fuerza Popular durante la instalación del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.
11:12 | Resultado de la asistencia: 57 asistentes, 3 faltas.
9:51 | En breve inicia la Juramentación de senadores.
9:42 | Se suspende la sesión.
9:40 | Algunos senadores y diputados electos llegaron tarde a la sesión de instalación de la Junta Preparatoria, donde se inicia el proceso previo a la juramentación de los nuevos parlamentarios.
9:39 |Inicia la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso para el periodo 2026-2031, etapa previa a la juramentación de los nuevos senadores y diputados que integrarán el Parlamento bicameral.
9:24 | En breve comenzará la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento bicameral, acto con el que se dará inicio al proceso de organización de las cámaras de Senadores y Diputados de cara al nuevo periodo legislativo.
8:56 | El Congreso de la República marcó este viernes 24 de julio un momento histórico para el país al anunciar, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cierre de la etapa unicameral y el inicio de la instalación del nuevo Congreso bicameral.