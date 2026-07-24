Senadores asumieron sus cargos hoy 24 de julio para el periodo 2026-2031: Así fue la ceremonia en el Congreso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 24 de julio se desarrolla una jornada histórica para la política peruana. Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026 juramentan a sus cargos en el Palacio Legislativo, dando inicio formal al funcionamiento del Congreso bicameral que ejercerá funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la juramentación de senadores

13:09 | Miguel Ángel Torres, senador de Fuerza Popular, declaró constituido el Senado de la República tras culminar la juramentación de los senadores para el periodo 2026-2031.

13:07 | Jura el senador electo, Joaquín Yauri Tunque, para el periodo 2026-2031. "Por el desarrollo de mi Huancavelica y por no más pueblos olvidados y por un Perú con mayor equidad, ¡sí prometo!", señaló.

13:05 | Jura el senador electo, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, para el periodo 2026-2031. "Por la bendición que Dios me ha brindado, por la confianza, que el generoso pueblo de Ica y la presidenta Keiko Fujimori, me ha brindado a mí, ¡sí juro!", precisó.

13:03 | Jura el senador electo, Wilfredo Verano Saravia, para el periodo 2026-2031.

13:02 | Jura el senador electo, Héctor José Ventura Ángel, para el periodo 2026-2031.

13:00 | Jura el senador electo, Jorge Velásquez Portocarrero, para el periodo 2026-2031. "Por Dios, por la patria, por mi familia, mi gran región de Ucayali y por un Perú sin terrorismo, ¡sí juro!", exclamó.



12:57 | Absalón Vásquez sufre una caída y luego jura como senador ante el Congreso. "Por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori, sí juro", mencionó.

12:42 | Iber Maraví juró como senador durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. Con el puño alzado y en medio de pifias, dedicó su juramentación "a las víctimas del sur, Pedro Castillo y una nueva Constitución".

🔴🔵 #AHORA | Iber Maraví juró como senador durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. Con el puño alzado y en medio de pifias, dedicó su juramentación "a las víctimas del sur, Pedro Castillo y una nueva Constitución".



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12:23 | Jura la senadora electa, Mirtha Esther Vásquez, para el periodo 2026-2031. "Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoridades y por la eliminación de la discriminación de los pueblos y eliminación de las violencias contra mujeres y niñas, ¡sí juro!", exclamó.

12:21 | Jura la senadora electa, Karla Melissa Schaefer Cuculiza, para el periodo 2026-2031. "Por la memoria de Grau, el legado de amor al prójimo de mi madre Lilly Cuculiza y Luisa María Cuculiza, ¡sí juro!", precisó.

12:19 | Jura el senador electo, Jaime Quito Sarmiento, para el periodo 2026-2031. "Por los mártires del sur, del Valle del Tambo, contra las leyes pro crimen y pro impunidad; por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, ¡sí juro!", exclamó.

12:17 | Jura la senadora electa, Martha Moyano Delgado, para el periodo 2026-2031. "Por María Elena Moyano, por Alberto Fujimori y un país en orden, ¡sí juro!", señaló.

12:16 | Jura el senador electo, Edyson Humberto Morales Ramírez, para el periodo 2026-2031. "Por los amautas José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y por las víctimas del asesinato de la derecha, ¡sí juro!", señaló.

12:14 | Jura el senador electo, Marco Enrique Miyashiro Arashiro, para el periodo 2026-2031.

12:12 | Jura la senadora electa, Susana Flor de María Matute Charun, para el periodo 2026-2031.

12:11 | Jura el senador electo, Íber Antenor Maraví Olarte, para el periodo 2026-2031. "Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur, ¡sí prometo!", precisó.

12:08 | Jura el senador electo, Estanislao Edgar Mancha Pineda, para el periodo 2026-2031.

12:06 | Jura la senadora electa, Ruth Luque Ibarra, para el periodo 2026-2031. "Por justicia para las víctimas y contra la impunidad, ¡sí, prometo!", exclamó.

12:04| Jura el senador electo, Pablo Alfonso López-Chau Nava, para el periodo 2026-2031. "Desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¡sí juro!", exclamó.

🔴🔵 #AHORA | Alfonso López Chau juró como senador por Ahora Nación durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. Al asumir el cargo, expresó: "Desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¡sí juro!".



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12:03 | Jura la senadora electa, Carmen Patricia Juárez Gallegos, para el periodo 2026-2031.

12:01| Jura la senadora electa, María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo, para el periodo 2026-2031.

11:59 | Jura la senadora electa, María del Pilar Flores Córdova, para el periodo 2026-2031.

11:54 | Moisés Chipana juró como senador por la bancada de Juntos por el Perú durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. El legislador destacó al asumir el cargo vistiendo un poncho típico de Puno, en representación de la identidad cultural de su región.

🔴🔵 #AHORA | Moisés Chipana juró como senador por la bancada de Juntos por el Perú durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. El legislador destacó al asumir el cargo vistiendo un poncho típico de Puno, en representación de la identidad cultural de su región.



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11:53 | Juramenta la senadora electa, Martha Chávez Cossío, para el periodo 2026-2031. "Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores y por la memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, ¡sí juro!", exclamó.

🔴🔵 #AHORA | Martha Chávez juró como senadora de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del Congreso bicameral. En su juramentación, indicó que asume el cargo en memoria de sus padres y de Alberto Fujimori, a quien calificó como "el mejor presidente del... pic.twitter.com/Wt8VGdblum — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

12:59 | Juramenta el senador electo, José Mercedes Castillo Terrones, para el periodo 2026-2031: "Por hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo, sí juro"

🔴🔵 #AHORA | José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, asumió oficialmente el cargo de senador durante la instalación del Congreso bicameral 2026-2031. En su juramentación, manifestó que jura por la libertad del exmandatario.



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11:55 | Juramenta el senador electo, Francisco José Calisto Giampietri, para el periodo 2026-2031.

11:53 | Juramenta el senador electo, César Astudillo Salcedo, para el periodo 2026-2031.

11:47 | Juramenta el senador electo, Saúl Andrés Armacanqui Morales, para el periodo 2026-2031.

11:42| Juramenta el senador electo, José Berley Arista Arbildo, para el periodo 2026-2031.

11:39| Juramenta el senador electo, Serafín Andrés Luján, para el periodo 2026-2031.

11:36 | Juramenta la senadora electa, Katherine Milagros Ampuero Meza, para el periodo 2026-2031.

Juramentación

11:32 | Juramenta la senadora electa, María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, para el periodo 2026-2031.

Juramentación

11:21 | Alejandro Muñante asumió como senador por Renovación Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del Congreso bicameral. "Por Dios, por la vida, la familia, la patria y la libertad, sí prometo", expresó durante la toma de juramento.

🔴🔵 #AHORA | Alejandro Muñante asumió como senador por Renovación Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del Congreso bicameral. "Por Dios, por la vida, la familia, la patria y la libertad, sí prometo", expresó durante la toma de juramento.



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Juramentación

Juramentación

11:18 | Fernando Rospigliosi juró como senador por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del nuevo Congreso bicameral.

🔴🔵 #AHORA | Fernando Rospigliosi juró como senador por Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 durante la instalación del nuevo Congreso bicameral. Así fue su juramentación para asumir oficialmente el cargo en la Cámara de Senadores.



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Juramentación

Juramentación

11:14 | Miguel Ángel Torres juró al cargo de senador por Fuerza Popular durante la instalación del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.

🔴🔵 #AHORA | Miguel Ángel Torres juró al cargo de senador por Fuerza Popular durante la instalación del nuevo Congreso bicameral 2026-2031.



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Juramentación

Juramentación

11:12 | Resultado de la asistencia: 57 asistentes, 3 faltas.

9:51 | En breve inicia la Juramentación de senadores.

9:42 | Se suspende la sesión.

9:40 | Algunos senadores y diputados electos llegaron tarde a la sesión de instalación de la Junta Preparatoria, donde se inicia el proceso previo a la juramentación de los nuevos parlamentarios.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Congreso bicameral 2026-2031: algunos senadores y diputados electos llegaron tarde a la sesión de instalación de la Junta Preparatoria, donde se inicia el proceso previo a la juramentación de los nuevos parlamentarios.



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9:39 |Inicia la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso para el periodo 2026-2031, etapa previa a la juramentación de los nuevos senadores y diputados que integrarán el Parlamento bicameral.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Inicia la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso para el periodo 2026-2031, etapa previa a la juramentación de los nuevos senadores y diputados que integrarán el Parlamento bicameral.



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Juramentación de senadores

9:24 | En breve comenzará la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento bicameral, acto con el que se dará inicio al proceso de organización de las cámaras de Senadores y Diputados de cara al nuevo periodo legislativo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Inicia una nueva etapa en el Congreso. En breve comenzará la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento bicameral, acto con el que se dará inicio al proceso de organización de las cámaras de Senadores y Diputados de cara al nuevo... pic.twitter.com/UnxxhCcmVU — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

8:56 | El Congreso de la República marcó este viernes 24 de julio un momento histórico para el país al anunciar, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cierre de la etapa unicameral y el inicio de la instalación del nuevo Congreso bicameral.