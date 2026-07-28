Fiestas Patrias: Google se suma a la celebración del 28 de julio con emotivo 'doodle'

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las Fiestas Patrias también se gozan en las redes. Google decidió sumarse a la celebración del 28 de julio con un emotivo 'doodle' que rinde homenaje a la independencia del Perú y que rápidamente llamó la atención de quienes ingresaron al popular buscador.

Google homenajea al Perú

Desde las primeras horas de este 28 de julio, los usuarios que ingresaron a la página principal de Google desde el Perú se encontraron con una sorpresa bastante patriótica.

El tradicional logotipo de la compañía tecnológica había sido reemplazado temporalmente por una ilustración especial dedicada a la independencia nacional.

Y es que, como ya se ha vuelto costumbre en fechas importantes, Google no quiso quedarse fuera de la celebración. Esta vez, el gigante tecnológico presentó un 'doodle' en el que aparece la bandera peruana ondeando sobre un fondo celeste que representa el cielo.

El diseño también incluye varias nubes que forman el nombre de Google, combinando la identidad visual del buscador con uno de los símbolos más representativos del país.

Todo aparece presentado de manera sencilla, pero con ese toque emotivo que despierta el orgullo de los peruanos durante las celebraciones patrias.

La intervención del logotipo no solo cumple una función decorativa. Al meterle clic al 'doodle', la gente salta de una a un sitio cargado de datos, fotografías y noticias del Día de la Independencia del Perú.

Historia peruana en Google

Google te hace acordar que la Independencia del Perú se festeja cada 28 por la proclamación del general Don José de San Martín allá por 1821. Esta fecha forma parte de las tradicionales Fiestas Patrias, una de las celebraciones más importantes para todos los peruanos.

Así nomás, el buscador hace que la gente entienda un poco más sobre lo que vale esta fecha histórica. Con solo un clic, las personas acceden a datos de la proclamación, las celebraciones y los eventos en todo el país.

Eso sí, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. Este 'doodle' especial está disponible únicamente para quienes ingresan al buscador desde territorio peruano.

En otros países, el logotipo de Google permanece sin modificaciones, debido a que estas ilustraciones suelen mostrarse de acuerdo con la ubicación de los usuarios.

Los 'doodles' son modificaciones temporales que Google utiliza para recordar acontecimientos históricos, celebraciones, logros y personajes destacados.

En anteriores oportunidades, la plataforma también dedicó diseños especiales a la independencia peruana, convirtiendo este homenaje digital en una tradición durante cada aniversario patrio.

Así, Google se sumó así a las Fiestas Patrias con un emotivo 'doodle' por la celebración del 28 de julio. La bandera peruana, el fondo inspirado en el cielo y el acceso a información sobre la independencia conformaron el homenaje digital que el buscador preparó especialmente para sus usuarios en el Perú.