Muere Félix Rivera Torres, reconocido investigador de fenómenos paranormales, a los 65 años

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de los fenómenos paranormales está de luto. Félix Rivera Torres, conocido parapsicólogo e investigador peruano, falleció a los 65 años, dejando un legadazo lleno de misterios, esoterismo y esas historias que a más de uno le ponen la piel de gallina.

Muere parapsicólogo Félix Rivera Torres

La noticia de la muerte de Félix Rivera Torres fue confirmada por su familia a través de las redes sociales de Contacto Esotérico, programa del que fue director y una de las principales figuras.

Sus seres queridos compartieron un sentido mensaje para despedirlo y recordar la pasión que tuvo durante años por investigar aquello que, para muchos, sigue siendo todo un misterio.

De acuerdo con el mensaje publicado, Rivera Torres dedicó gran parte de su vida a aprender y compartir sus conocimientos sobre fenómenos paranormales.

Fueron más de tres décadas metido de lleno en este mundo, realizando investigaciones y participando en diferentes proyectos relacionados con lo esotérico.

Pero su trabajo no se quedó solamente en investigaciones. El parapsicólogo también tuvo participación en proyectos de cine y televisión vinculados con el mundo paranormal, además de aparecer en entrevistas y programas donde contaba sus experiencias y hablaba sobre los casos que había investigado.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la investigación de la conocida "casa encantada" del Rímac. En 2010, la familia Rivera llegó hasta la quinta Santa Rosa, luego de que sus habitantes reportaran presuntos fenómenos extraños. El caso terminó siendo uno de los trabajos más recordados de Félix.

El último adiós a Félix Rivera Torres

Tras conocerse la muerte del investigador, las muestras de cariño no tardaron en aparecer en redes sociales. Personas que compartieron con él durante sus años de trabajo recordaron no solo su trayectoria, sino también la amistad que llegaron a construir.

iOA, creador de contenido que realizó varios videos sobre fenómenos paranormales junto a Rivera Torres, recordó que ambos se conocieron en 2019 y compartieron distintos proyectos desde entonces.

"¡Te llevaré en el corazón siempre Félix! El cariño y la confianza que nos diste desde el 2019 (año en que nos conocimos) quedará por siempre impregnado en cada video que grabamos juntos", escribió. Además, aseguró que algunos de los proyectos que habían planeado junto al investigador continuarán desarrollándose.

La vidente Carmen Briceño también se sumó a las muestras de pesar y recordó con cariño al fallecido parapsicólogo. "Tuve el privilegio de conocerlo y considerarlo un gran amigo, una persona por quien siempre sentí una profunda admiración", escribió.

Asimismo, Jorge Talavera, conductor de Confesiones Pódcast, espacio dedicado a temas paranormales y quien entrevistó a Rivera Torres en 2024, expresó sus condolencias a la familia y recordó el cariño que le tenía.

Así, la muerte de Félix Rivera Torres, reconocido parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales, marca el cierre de una trayectoria de más de tres décadas dedicada al estudio de lo desconocido.