Keiko Fujimori podría otorgar salvoconducto a Betssy Chávez, señala ministro Vinelli: "Yo creo que sí"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en diálogo con Exitosa, deslizó la posibilidad de que el Gobierno de Keiko Fujimori otorgue un salvoconducto a Betssy Chávez. Ello, basándose en las declaraciones del canciller Carlos Espá y en la legislación internacional.

Marco Vinelli sobre posible salvoconducto a Betssy Chávez

Keiko Fujimori juró el 28 de julio como presidenta del Perú y dio a conocer quiénes la acompañarán en el Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta. Como parte de la conformación del nuevo Consejo de Ministros, Carlos Espá asumió la cartera de Relaciones Exteriores mientras que la cartera de Desarrollo Agrario y Riego estará encabezada por Marco Vinelli.

Para conocer más detalles sobre el plan del nuevo gobierno del país, el titular del Midagri llegó hasta los estudios de Exitosa. En una entrevista exclusiva con 'Hablemos Claro', el ministro Vinelli no solo dio a conocer que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas el 2 de agosto para impulsar medidas prioritarias, sino que también se pronunció sobre un tema que mantiene a la expectativa al ámbito político: ¿se otorgará el salvoconducto a Betssy Chávez?

"Si ya lo mencionó él (Carlos Espá), yo creo que sí; porque además, yo creo que está amparado en la legislación internacional", sostuvo el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Como se recuerda, la expremier del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, permanece desde hace ocho meses en la Embajada de México en Lima, mientras se discute la viabilidad de que el Estado peruano otorgue un salvoconducto que le permita salir del país.

¿Qué dijo el canciller Carlos Espá sobre Betssy Chávez?

Lo precisado por el ministro Vinelli ante las cámaras de Exitosa se dan a raíz de las últimas declaraciones del nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con fecha del 27 de julio. Pues bien, previamente a ser oficializado como canciller, afirmó a la prensa que cualquier decisión sobre un eventual salvoconducto para Betssy Chávez se tomaría bajo criterios de legalidad.

"Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o las antipatías personales, más allá de nuestra creencia de que las personas deben responder por sus actos y deben asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como a nivel internacional", señaló.

En tal sentido, CarLOs Espa resaltó que la Cancillería "tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales y precisó que uno de ellos que es fundamental es "el respeto a los convenios internacionales" como es el caso de la Convención de Asilo Político de Caracas de 1954.

"Así que en función ede esos principios internacionales que nosotros respetamos, vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros y eso la vamos a dar a conocer prontamente", puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Tras esas declaraciones, el ministro Marco Vinelli, en diálogo exclusivo con Exitosa, deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue un salvoconducto a Betssy Chávez. Mientras el Gobierno de Keiko Fujimori evalúa el escenario, el caso continúa generando debate político y expectativa sobre la decisión que finalmente adoptarán las autoridades peruanas.