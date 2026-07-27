Carlos Espá se pronuncia sobre el salvoconducto a Betssy Chávez: "Vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Espá, próximo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, señaló que la decisión sobre el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez será evaluada en el Consejo de Ministros.

Espá habla sobre el salvoconducto a Betssy Chávez

La mañana de este lunes, 27 de julio, Carlos Espá, fue presentado por Keiko Fujimori como su nuevo canciller para lo que será los cinco años de su gestión. Tras ello, junto al nuevo premier, Luis Galarreta, y Elmer Cuba, flamante titular del Ministerio de Economía y Finanzas respondió una serie de interrogantes de la prensa.

En medio de ello, respondió cuál será la decisión que tomará la Cancillería en la viabilidad de otorgarle un salvoconducto a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien se encuentra desde hace 8 meses en la Embajada de México en Lima.

"Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o las antipatías personales, más allá de nuestra creencia de que las personas deben responder por sus actos y deben asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como a nivel internacional", señaló.

En tal sentido, resaltó que la Cancillería "tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales y precisó que uno de ellos que es fundamental es "el respeto a los convenios internacionales" como es el caso de la Convención de Asilo Polìtico de Caracas de 1954.

"En funcón de esos principios internacionales que nosotros respetamos vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros. Estoy seguro que eso se va a dar a conocer prontamente", sostuvo.

Caso Betssy Chávez: ¿De qué se le acusa a la expremier?

De acuerdo a la tesis fiscal, la expremier Betssy Chàvez participó en el autogolpe de Estado de que el exmandatario Pedro Castillo dio el pasado 7 de diciembre de 2022. Y el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.

Sin embargo, previo a que se conozca su sentencia, la exjefa del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo Terrones se asiló en la Embajada de México para evitar ser detenida.

Como vemos, Carlos Espá, próximo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, se refirió acerca de la viabilidad del salvoconducto a Betssy Chávez señalando que ello será evaluado "prontamente" por el Consejo de Ministros resaltando que la cartera de Estado que presidirá cree en el "imperio de la ley" y respeta los principios internacionales.