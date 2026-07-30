Ministerios coordinarán acciones para prevenir y reducir impactos de El Niño, señala Marco Vinelli

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Agricultura articularán acciones preventivas ante la alerta por el fenómeno El Niño en el Perú.

Prestarán atención a especialistas

El representante afirmó que van a acatar a lo que les indiquen los conocedores de la materia para poder implementar un plan efectivo de prevención y realizar las obras que permitan alivianar las consecuencias de la anomalía climática.

"Somos un Gobierno amplio y vamos a escuchar a los expertos para que nos ayuden a poder definir línea en donde se tenga que intervenir. Hay que hacer reservorios, poner diques en la parte alta, las geomallas para que atrape las rocas para que solamente pase el agua y mitigar el impacto", detalla.

Presidenta coordinará plan preventivo

Asimismo, Vinelli también se pronunció sobre la numerosa cantidad de instituciones involucradas en el caso, y que el plan será encabezado por la propia presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien designará a las entidades que serán partícipes.

"Hay un poco de desorden en cómo gestionar las obras que van a permitir salvar vidas. Lo va a dirigir, directamente, la presidenta Keiko Fujmori, y designará a algunos ministros (Defensa, Agricultura, Vivienda) para que que pueda, a través de los ministerios empezar a ejecutar esas obras. Hay obras que demoran entre uno a tres años, lo que tenemos que hacer en estos momentos, es prepararnos", sostuvo.

Prácticas de otros Gobiernos

Toman como referencia lo ocurrido en marzo del 2017, en la respuesta de emergencia ante el Niño Costero de 2017, la totalidad del gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estuvo involucrado en la operación, cubriendo los 18 ministerios que conformaban el Poder Ejecutivo, donde cada cartera fue designada con determinadas labores.

El economista de profesión recalca que todas estas medidas son tomadas en modo de precaucación y para evitar un desastre mayor, y que toda estrategia ejercida en anteriores procesos gubernamentales será considerada.

Inundaciones provocadas por el Niño Costero en marzo del 2017 alrededor del país

En una entrevista exclusiva con Exitosa, el representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Agricultura se unirán para tomar acciones preventivas ante la alerta por el fenómeno El Niño en el Perú. Agregó que Keiko Fujimori será quien lidere la operación de las funciones y que deben comenzar cuanto antes para ejecutar las obras necesarias.