Pareja de querido ex chico reality atraviesa duro momento tras revelar lamentable noticia: "Me desahuciaron"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No atraviesa buen momento. La pareja de un querido ex chico reality ha causado gran sorprensa y consternación tras revelar a sus miles de seguidores que la desahuciaron. Dicha devastadora noticia generó que ella llorara desconsoladamente al ver mermada su salud.

'La Segura' comparte desgarrador mensaje

Natalia Segura, popularmente conocida como 'La Segura', compartió un desgarrador mensaje con sus fans al revelar entre lágrimas que la situación difícil que atraviesa debido a un mal que la aqueja.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la influencer colombiana y esposa del uruguayo Ignacio Baladán, se quebró mientras relataba que recibió un diagnóstico médico que la ha llevada a batallar una cruda realidad.

En dicho audiovisual, al creadora de contenido dio a conocer que continúa padeciendo de un dolor crónico y que, pese se ha sometido a diversos tratamientos, no ha podido mitigar con sus efectos por lo que los resultados no han sido los que ella esperaba.

"Ayer me desahuciaron otra vez. Me dijeron por enésima vez: 'Tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida'. Es algo que no mejoró ni en tres meses, ni en seis meses, ni en cinco años. Han hecho absolutamente todo y claramente, nada ha servido. Básicamente me choqué con el muro, el muro de la realidad", manifestó.

¿Por qué enfrenta este tipo de problemas de salud?

Cabe mencionar que, la situación médica de la creadora de contenido está relacionada con un atentado que sufrió años atrás, cuando recibió varios impactos de bala y quedó con secuelas que como ha revelado todavía la afectan.

Desde entonces, 'La Segura' ha tenido que pasar por diferentes procesos médicos, procedimientos y terapias para intentar controlar el dolor crónico que la acompaña.

'La Segura' recibe mensajes de apoyo y solidaridad

A raíz de confesión de la madre del hijo de Baladán generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en el que sus seguidores destacaron la fortaleza de la también modelo para afrontar las consecuencias físicas y emocionales de una afección que ha generado camvios en su vida.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer colombiana y esposa del exchico reality Ignacio Baladán, Natalia Segura reveló que la "desahuciaron" luego de que tras varios tratamientos realizados aún continúa teniendo dolor crónica, situación adversa con la que batalla desde hace tiempo. Tras ello, recibió diversos mensajes de apoyo por parte de amistades y fans que la estiman.